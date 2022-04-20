Борис Джонсон призвал российские власти «отнестись с милосердием» к британским пленным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал власти России соблюдать права британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина, попавших в плен в Мариуполе и служивших в рядах ВСУ, и отнестись к ним с милосердием. Об этом 20 апреля пишет ТАСС.

«Мы призываем отнестись с милосердием к пленным», — сказал Джонсон.

Также глава правительства Соединенного Королевства добавил, что Пиннер и Эслин были военнослужащими ВСУ, а не наемниками. По словам Джонсона, Лондон выступает против того, чтобы британцы отправлялись на Украину для участия в боевых действиях.