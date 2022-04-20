    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 9

    6 м/с, с-в

    770мм

    57%

    Подробнее
    usd79.03eur85.97
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Боевые действия на Украине

    Борис Джонсон призвал российские власти «отнестись с милосердием» к британским пленным

    4169

    Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал власти России соблюдать права британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина, попавших в плен в Мариуполе и служивших в рядах ВСУ, и отнестись к ним с милосердием. Об этом 20 апреля пишет ТАСС.

    «Мы призываем отнестись с милосердием к пленным», — сказал Джонсон.

    Также глава правительства Соединенного Королевства добавил, что Пиннер и Эслин были военнослужащими ВСУ, а не наемниками. По словам Джонсона, Лондон выступает против того, чтобы британцы отправлялись на Украину для участия в боевых действиях.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Новости компаний