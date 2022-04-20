Поступить правильно. Что готовит абитуриентам и вузам приемная кампания-2022

Хотя ЕГЭ еще не сдан, а документы на поступление в вузы начнут принимать только с 20 июня, можно сказать, что приемная кампания уже стартовала. Пока абитуриенты выбирают, вузы продумывают, как избежать проблем прошлого года: всегда есть те, кто «нажмет на кнопку» в последний момент и создаст неразбериху.

Официально приемная кампания стартует в вузах не позднее 20 июня, 27 июля уже должны быть опубликованы конкурсные списки, а основной этап зачисления продлится с 3 по 9 августа. Такие сроки определены на 2022 год приказом Минобрнауки. В Петербурге в этом году планируют взять «на бюджет» на 600 человек больше, чем в прошлом.

В целом прием не меняется: одна волна, один суперсервис, одно согласие, которое надо подать в вуз. Изменений будет немного, но лучше узнать о них уже сейчас, чтобы не было неприятных сюрпризов и лишних нервов. К чему готовиться абитуриентам, рассказали представители вузов Петербурга на круглом столе «Фонтанки».

— Вся структура приема в бакалавриат переходит на «Суперсервис». Прошлогодний опыт подобной работы добавляет вузам мобилизационного ресурса, но, с другой стороны, в связи с участившимися кибератаками это может нести некоторые риски, — говорит Сергей Вихман , начальник управления по приему в ВУЗ Санкт-Петербургского государственного технологического института СПБГТИ (ТУ) . — Из нюансов этого года: вузам теперь запрещено проводить собственные вступительные экзамены и принимать их результаты вместо ЕГЭ. Дублировать его можно только для иностранных граждан и особых категорий поступающих.

Подача заявлений, как и в прошлом году, будет проходить через государственный суперсервис «Госуслуг» — «Поступление в вуз онлайн». При этом сохраняется одна волна зачисления.

— Контрольные цифры приема в вузы Петербурга на 2022/23 учебный год составляют 29 239 бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета, — сообщил председатель комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов . — Корректировки этих цифр в сторону увеличения мы готовим ежегодно с учетом позиции Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга и профильных комитетов на основе анализа стратегических ориентиров развития города, рынка труда, возможностей образовательной сети и спроса населения на образовательные услуги.

— Вся эта процедура не очень проста для обеих сторон процесса, — комментирует Мария Поспелова , ответственный секретарь приемной комиссии Института медицинского образования НМИЦ имени В. А. Алмазова . — Для приемной комиссии это дополнительная рабочая нагрузка, для абитуриентов — психологическая.

Представители вузов не исключают, что в приемной кампании еще будут изменения: говорят о возможном вводе единого часа подачи согласия. То есть он будет один на всю страну вне зависимости от часового пояса, а не 18 часов по местному времени, как сейчас. При этом надо помнить: согласно правилам этого года, к моменту подачи согласия подлинник документа об образовании уже должен находиться в вузе.

Как пояснил Сергей Соколов , проректор по образовательной деятельности Государственного университета морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова , в 2022 году университеты будут самостоятельно устанавливать вступительные испытания для абитуриентов, поступающих на базе среднего профессионального образования. Ранее эти испытания должны были совпадать с экзаменами тех, кто поступает после школы. Иностранные граждане с дипломом о СПО сдают вступительные испытания, которые университет организует самостоятельно — на базе среднего общего.

— В перечень индивидуальных достижений, которые учитываются при поступлении, вернули интеллектуальные и творческие конкурсы, проводимые Северо-Западным институтом самостоятельно, — дополнила Анастасия Романова , заместитель начальника отдела по работе с абитуриентами УМУ СЗИУ РАНХиГС . — Их победители смогут получить при поступлении в РАНХиГС дополнительные 7 баллов, а за любой значок ГТО — 3 балла. Изменился алгоритм поступления после СПО (среднего профессионального образования): на часть направлений можно будет поступить по профильным испытаниям, а для поступления на остальные направления в таком случае придется сдавать ЕГЭ.

— Зачисление будет в два этапа: приоритетное — без вступительных испытаний, для льготных категорий и целевого обучения — и основное. Таким образом, процедура будет менее громоздкой. Также вузы могут устанавливать сроки подачи документов индивидуально — как на очную (платно), так и на заочную форму обучения (бюджет и платное обучение). В 2022 году вузы устанавливают отдельно минимальное количество баллов вступительных испытаний на базе СПО и среднего общего образования.

Впрочем, для вуза, который стал наиболее престижным среди медицинских по итогам прошлого года, особенно ничего не изменится. Разве что здесь решили открыть магистратуру по направлению подготовки «Биология» и «Химия». «Как НИИ мы можем дать более высокий уровень образования на этой ступени обучения», — пояснила Мария Поспелова.

Наталья Майер , заместитель директора по учебно-методической работе, преподаватель кафедры «Экономика и финансы» Санкт-Петербургского филиала «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» , отметила: благодаря цифровизации вузы становятся более удобными и доступными для абитуриентов и обучающихся, но при этом теряется прямая коммуникация между участниками образовательных отношений.

Он отметил, что цифровизация облегчила многие процессы приемной кампании — в том числе взаимодействие с иногородними абитуриентами. Например, «Военмех» сейчас в рекламной кампании делает акцент не столько на Петербург, сколько на регионы, и старается навязать конкуренцию московским вузам.

— Появилась возможность подать документы сразу в пять вузов вместо трех. А количество специальностей, куда можно подать документы, каждый вуз устанавливает для себя сам. Максимум — 10, — рассказал Никита Золотарев , специалист по рекламе, маркетингу и работе с абитуриентами БГТУ «Военмех» им. Д. Ф. Устинова . — Это одновременно и плюс, и минус. Хотелось бы, чтобы это все-таки был выбор стези, а не бездумная подача документов на множество направлений.

Также из новшеств в этом году в СЗИУ РАНХиГС появились гранты для поступления на бакалавриат и специалитет — 30 мест для детей военнослужащих, участников спецоперации.

То, что процесс общения со школьниками — потенциальными абитуриентами — крайне важен, подтверждают все. Объяснения и консультации на предварительном этапе позволяют сгладить процесс поступления и снизить градус нервозности, поскольку владение информацией успокаивает и добавляет уверенности. Так, по мере ослабления ограничений пандемии в СЗИУ РАНХиГС вернулись к школьным экскурсиям. Для более эффективного контакта здесь также запустили горячую линию — это не просто городской номер, доступный с 9 до 17 часов, а мобильный телефон, который отвечает практически 24/7, в том числе и в мессенджерах. Также можно писать на электронную почту — как на общий адрес приемной комиссии, так и конкретным сотрудникам.

— Мы взаимодействуем с совершенно новым поколением, для которого характерен определенный коммуникационный канал, — уточнила Наталья Сергеевна Майер . — Эти люди не привыкли иметь дело с человеком и инертны в этом общении, они привыкли опираться больше на социальное мнение, нежели на факты. С учетом опыта последних лет мы решили не сопротивляться этой тенденции. Поэтому помимо технических секретарей в приемной комиссии будут задействованы чат-боты, которые помогут избежать «человеческих» ошибок и лже-информации и станут инструментом эффективной коммуникации с абитуриентами.

— Из новшеств последних лет отмечу еще и специальные онлайн-эфиры каждую среду и пятницу — отдельно для бакалавриата и магистратуры, — добавила Анастасия Романова. — Основной акцент нашего вуза — это работа с каждым. Так что те, кто обратился к нам раньше, к самой горячей поре июня-июля уже понимает, что к чему.



— Мы тоже открываем телеграм-канал и две телефонные линии, которые будут работать с 12 до 20 часов. Также консультируем и в «ВКонтакте». Это полезная практика, снижает напряженность, — добавил Сергей Вихман. — С марта мы проводим дни открытых дверей, следующий пройдет в конце апреля.



— Мы — медицинский вуз, и у нас своя специфика и особые абитуриенты, — продолжила Мария Поспелова. — К нам должны приходить ребята, ориентированные на общение «человек — человек», а не «человек — компьютер». Ведь если врач не умеет разговаривать с пациентом — это совсем грустно. Мы также проводим дни открытых дверей и показываем наш современный симуляционный центр, где студенты отрабатывают практические навыки, — школьники от этого, конечно, в полном восторге. Следующий такой открытый визит собираемся провести в мае, в дни Алмазовского молодежного медицинского форума.



— Наш вуз гуманитарный, и дни открытых дверей постепенно себя исчерпали, — говорит Наталья Майер. — Поэтому мы решили идти в обратном направлении и сами выезжаем в школы, формируем «опорные» классы и ведем блоки факультативных экономических дисциплин. Так мы и представляем себя как вуз, и развиваем финансовую грамотность учеников. В рамках этого формата мы получили колоссальный отклик от школьников и родителей. Во-первых, это изучение с 10-го класса профильных и околопрофильных дисциплин, а во-вторых — школьникам не надо для этого покидать свою привычную среду.



«Да» и еще раз «да»



Проблема двойных согласий на зачисление в вуз, остро вставшая в прошлом году, в этом должна найти какое-то решение, надеются вузы.



— К сожалению, в том году выявить двойные зачисления можно было лишь в тот момент, когда уже вся работа была сделана и вузы передавали друг другу информацию, — пояснил Сергей Вихман. — Сейчас — с развитием интеграции — возможно, что сама система позволит выявить такие случаи на ранних этапах и не допустить их. Хотя небольшая угроза остается: ведь у человека может быть, например, два документа об образовании, на основании которых он может поступать, — диплом СПО и аттестат 11-го класса. Ничто не мешает ему их подать — но это может быть крайне редко и действительно преднамеренно. А вот случайностей или не-случайностей, прикрытых «я не успел отменить», «я не заметил», надеюсь, станет меньше. Главное — не откладывать на последний момент подачу согласия. Но у нас в прошлую кампанию было 20 человек, которые ждали 17:59, не подав ни одного согласия. А по правилам их можно подавать до трех раз. Мой совет: не делать так, не откладывать все на последний момент, а определить для себя три места будущей учебы по принципу «мечта», «тоже хочу здесь учиться» и «запасной аэродром», — и лавировать между ними.



— Прошлая приемная кампания была уникальной, так как заявления принимали очно и дистанционно одновременно, — говорит Анастасия Романова. — Мы делали ставки на то, что люди будут приходить в секретариат «ногами». Но процент выбравших подачу дистанционно оказался больше, хотя именно наличие «живого» аттестата исключает возможность двойного зачисления. И в прошлом году у нас все же было два двойных зачисления. Чтобы это исключить, мы заранее по проекту приказа всех обзваниваем и уточняем, действительно ли человек осознанно идет к нам или просто перестраховывается и занимает место. Звонки и общение позволяют частично сбросить назревающую проблему.



— Мне кажется, что в любом случае есть процент людей, которым хоть сто раз скажи, но они будут подавать согласия в последний момент и перегружать серверы, — говорит Никита Золотарев. — И вряд ли можно создать сервис, способный работать вообще без проблем и перегрузов.



— Последние два года из-за эпидемии коронавируса мы работали в дистанционном формате, и очный контакт был исключен, — продолжила Мария Поспелова. — В этом году, если объявят очередную волну эпидемии, мы также не будем иметь права общаться с абитуриентами очно. Думаю, основой отмены двойного согласия будет получение оригиналов документов. Впрочем, в прошлый прием у нас таких случае не было — при минимальном балле более 294 среди поступивших.



— У нас было дублирование от двоих человек, а принимали мы около ста, — продолжила Наталья Майер. — Нас в этом отношении спасла коммуникация с коллегами из СПбГУ, куда был зачислен один из таких студентов одновременно с нашим вузом. Хотя по правилам приема оба вуза должны были показательно его отчислить, мы в порядке исключения договорились: его отчисляем мы, так как он больше хотел в СПбГУ. Надеюсь, что физическое наличие аттестата, проверка техсекретарем документов и проектов приказа и нормальный человеческий контакт способны исключить в будущем эту проблему.



Сергей Соколов добавил, что приемная комиссия университета Макарова проанализировала свои ошибки и знает, с какими сложностями столкнется. В 2021 году университету удалось избежать сбоев в обновлении информации на сайте вуза за счет эффективной и профессиональной работы управления информатизации образовательной организации. Эксперт согласился, что дублирования поступлений в 2022 году вузы смогут избежать, если в приемных комиссиях будут находиться оригиналы документа о полученном образовании.



Одна или две?



Второй год подряд зачисление в вузы будет проходить в одну волну, но рассуждения о том, как лучше — две или одна, не утихают и сегодня.



—У нас средний балл 294 из 300, мы берем самых «топовых» ребят, победителей олимпиад, так что набираем всех в одну волну, — говорит Мария Поспелова.



Раньше зачисление в две волны было добровольным и, можно сказать, вынужденным: в случае недобора вуз мог дозачислить студентов. Как отметила Наталья Майер, тогда казалось, что плюсов и минусов в такой схеме поровну. Потом была внедрена система двух обязательных волн 80/20, но когда учебные заведения адаптировались ко второй волне, ее отменили.



— Вспомните, что раньше абитуриенты, которые сегодня в 17:59 отправляют свое согласие на компьютере, уже стояли у дверей комиссии с подлинником документов, — рассказала она. — И в этом году мы опять это увидим вживую — поскольку второго шанса не будет, кто-то всегда будет выбывать в последний момент. Поэтому лично мне хочется вернуться к двум волнам.



Она посоветовала тем, кто не поступил, рассмотреть варианты среднего образования — если совместить его с вечерним, можно получить сразу и среднее, и высшее.



По словам Анастасии Романовой, есть и за, и против каждого варианта. Вторая волна давала возможность согласиться тем, кто не успел в первую, зато теперь поступление в одну волну заставляет подходить к делу более осознанно.



Никита Золотарев добавил, что одна волна, конечно, проще для вузов, но для абитуриентов лучше две, так как это увеличивает шансы на поступление.



Присоединился к мнению коллег и Сергей Вихман: «Вторая волна была для ребят запасным шансом. Но в конце концов, если что-то не получилось, бывают дозачисления, есть возможность перевестись уже во время учебы — можно реализовать свою мечту разными способами».



Что осталось от пандемии



Два года пандемии коронавируса не могли не оставить следа и в приемной кампании вузов, и в самом процессе обучения. Например, дистанционная подача документов явно уже никуда не денется.



По словам Никиты Золотарева, пандемия способствовала развитию технологий: преподаватели стали в них лучше разбираться, да и приемные комиссии уже адаптировались.



— Наша прошлая приемная кампания проходила дистанционно, — продолжила Мария Поспелова. — В силу специфики вуза пандемия повлияла также на профиль обучения и приема. Например, в специалитете мы ввели дополнительные баллы за волонтерство, но только в сфере медицины. Для тех, кто поступал в ординатуру, дополнительные баллы составляли до 150 за стаж работы в ковидных зонах.



— Пандемия обострила одну не новую проблему, — добавила Наталья Майер. — Прежде преподаватель обладал уникальным знанием, которое транслировал студентам. Теперь огромное количество информации в свободном доступе привело учащихся к мысли, что это знание не такое уж и монопольное. В пандемию студент и вовсе укоренился во мнении, что человек для обучения ему не нужен. И сейчас стоит вопрос возвращения прежнего преподавательского авторитета, причем это должно сложиться естественным образом — например, за счет уникальных кейсовых заданий. Студент должен понять, что самообразования недостаточно — полноценное обучение требует физического присутствия в вузе и участия в коммуникационном процессе.



Возможность принимать документы и проводить вступительные испытания дистанционно повысили шансы для иногородних абитуриентов и иностранцев, — добавила Анастасия Романова. — Дистант и пандемия дали нам четкий урок: надо больше общаться с абитуриентами, так как они все меньше приходят «живьем». Для поддержки с ними связи мы усилили горячую линию, проводим онлайн-консультации и даже дни открытых дверей онлайн.



— С одной стороны, абитуриент свободен от ограничений — можно поступать, буквально сидя в кресле, — говорит Сергей Вихман. — С другой стороны, уже заметно, что ребята изголодались по общению, им надоело смотреть в экран и они готовы вернуться в аудитории. Но за пандемию они расслабились.



— Как раз пандемия и заставила нас искать новые приемы, так что коммуницировать точно надо больше и любыми способами, — продолжил он. — Мне кажется, что в некоторых моментах надо менять манеру донесения информации. Какие-то приемы в стандартных программах уже не работают — возможно, стоит добавлять интерактив, дополнять электронными средствами коммуникации очную форму.



— Вузы оперативно создали цифровые платформы, позволяющие проводить дистанционно вступительные испытания. У нас такая платформа уже была — нам было легче адаптироваться к изменённым условиям, идентифицировать поступающих, — добавил Сергей Соколов. — Были созданы порталы приема документов для поступления, абитуриент может дистанционно, через личный кабинет, подавать все необходимые заявления и документы. Конечно, не хватало живого общения — мы рады, что теперь возвращаемся в привычный режим работы.



Выбор абитуриента



Среди специальностей, которые выбирают абитуриенты, традиционно самый высокий конкурс ожидается на направлениях, связанных с информационными технологиями, а также на экономику, менеджмент, юриспруденцию, отметил Сергей Соколов. Заметен постоянный рост популярности специальностей плавсостава судов, инженерных направлений подготовки. Также, по его словам, в последние годы заметно растёт конкурс на специальности для подготовки членов экипажей судов. В 2021 году в «Макаровке» впервые набрали первый курс на новую специализацию «Информационно-телекоммуникационные системы на транспорте и их информационная защита» специальности «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования».



— После трех лет получения фундаментальных знаний наши студенты дальше могут пойти по классической траектории врача-лечебника или же выбрать специализацию врача-исследователя или врача спортивной медицины, — пояснила Мария Поспелова. — У нас самый большой набор в программу ординатуры среди медвузов — более 30 специальностей. Конкурс здесь доходил до 15 человек на место. Наиболее востребованы врачебные специальности по кардиологии, сердечно-сосудистой и нейрохирургии (так как к нам относится и РНХИ им. проф. А.Л. Поленова). Здесь даже на внебюджет был конкурс пять человек на место. В этом году в магистратуре по профилю «Клеточная и молекулярная биология» и «Радиохимия» для наиболее талантливых ребят мы впервые запускаем образовательные гранты — стипендии Центра Алмазова, покрывающие обучение.



— Хоть мы и технический вуз, который больше нацелен на технарей, но наши гуманитарные и экономические специальности в плане набора не отстают. Поэтому я бы ответил, что на все направления конкурс и набор примерно одинаковый, — пояснил Никита Золотарев. — В этом году мы также открываем набор на три новые специальности — робототехника военного и специального назначения, экономическая безопасность и бизнес-информатика.



— Чем меньше бюджетных мест на специальности, тем выше на нее конкурс, — продолжила Анастасия Романова. — Самый высокий у нас был на рекламу и связи с общественностью, юриспруденцию, экономику и менеджмент. Этот тренд держится не первый год, но в 2021 году вдруг случился бум спроса на бизнес-информатику, куда мы набрали 190 человек вместо плановых 70. На наш факультет СПО на экономику и право традиционно поступали круглые отличники два года подряд, осложняя поступление ребятам даже с парой четверок. В этом году здесь увеличилось число бюджетных мест до ста, что даст всем больше шансов. Также мы запустили четыре новых направления бакалавриата с этого года — социология, лингвистика, гостиничное дело и туризм.



— Мы «тривиальный» вуз в том плане, что наших специальностей в достатке у других учебных заведений, так что приходится выживать в высокой конкуренции, — говорит Наталья Майер. — На бизнес-информатику у нас всегда самый высокий конкурс, но есть специальности, популярность которых со временем снижалась: например, экономика и менеджмент. И здесь мы нашли новые пути. Пандемия позволила говорить, что некоторые экономические отрасли не подвержены кризисным влияниям. Мы вышли на новый виток взаимодействия с финансовыми организациями и органами власти, которым требуются кадры. В результате мы внедрили специальности «Государственные и муниципальные финансы» — здесь готовят кадры, готовые прийти именно в государственный финансовый сектор, а его специфика разительно отличается от коммерческого.



Также в вузе есть собственный колледж, который здесь позиционируют не просто как «запасной аэродром», а возможность одновременно получить и среднее образование, и высшее.



— Если 11-классник поступает к нам на вечернее — например, на экономику, — а очно учится на бюджете на информационных системах и программировании в колледже, то через четыре года у него два диплома — о высшем и среднем профессиональном образовании — и сразу две трендовые специальности, — добавила Майер.



— У нас в лидерах по популярности — биотехнология и информатика, химическая технология также пользуется популярностью, однако специалитет здесь менее популярен, чем бакалавриат: зачем учиться 5,5 лет, когда можно четыре? — говорит Сергей Вихман. — На специалитет приходится четверть нашего приема, и сейчас мы его всячески популяризируем, а также готовим новые направления. Как ни странно, у нас возник спрос на магистратуру среди закончивших бакалавриат «управление персоналом». Это новый тренд, так как последние лет десять нам казалось, что четырех лет обучения по этой программе достаточно.



Спокойствие, планирование, понимание



Эксперты дали советы, как абитуриентам пройти горячую пору поступления в вузы с минимальными рисками.



Наталья Майер посоветовала не откладывать ключевое решение о будущей специальности на последний момент, так как в стрессовой ситуации даже элементарные задачки решаются трудно, не говоря уже о таких судьбоносных решениях.



Никита Золотарев рекомендовал 10–11-классникам не бояться ЕГЭ, несмотря на его стабильное ежегодное усложнение. Важно быть спокойным и внимательным и заранее определиться с направлением.

— Когда наши ребята столкнулись с эпидемией, появилось выгорание, некоторые даже отчислялись, — добавила Мария Поспелова. — Мы вкладываем в студента много сил, а в итоге он может потом не выдержать и уйти. Поэтому надо десять раз подумать, идти ли во врачебное дело. Это огромная психологическая нагрузка, и для такой работы должен быть особый психотип и эмпатия. Все приходят с горящими глазами и хотят стать хирургами, но потом часть может не выдержать и поменять направление обучения.



— Первое, что посоветую, — общаться с каждым вузом, не бояться задавать вопросы, — добавила Анастасия Романова. — Второе — ходить на дни открытых дверей, обязательно посещать вузы вживую. Третье — не исключать СПО. Если не поступил на высшее и не сдал ЕГЭ, возможно, это просто другой путь к чему-то большему. Ну и последнее: важно помнить, что поступление — это конкурс, у которого есть правила игры, и играть надо честно.



— Обязательно быть внимательным и включить голову. Всегда можно «перепоступить» и перевестись, — подытожил Сергей Вихман. — Но когда есть уникальный шанс сделать это за один раз, не надо относиться к поступлению, как игре, — все же это шаг во взрослую жизнь.



Анна Романова, «Фонтанка.ру»