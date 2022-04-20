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    Адвоката футболиста Широкова и рэпера Жигана арестовали по делу о мошенничестве

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    Басманный суд Москвы отправил под стражу до 15 июня адвоката Вадима Лялина, обвиняемого в мошенничестве. Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.

    Адвоката обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). По этой статье максимальное наказание предусматривает до десяти лет лишения свободы.

    Суд отказал защите, которая просила назначить адвокату домашний арест или залог.

    Лялину 48 лет. Среди его клиентов — рэпер Рома Жиган, футболист Роман Широков, бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана Мамаева и другие.

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