Охотнику, промышлявшему в Карелии на «Шкоде», придется на год оставить ружье

Мужчине, нарушившему правила охоты в Карелии, не стали отменять наказание — запрет заниматься этой деятельностью на год. Он пытался оспорить решение мирового суда, но районная инстанция оставила его в силе.

Как сообщает 20 апреля объединенная пресс-служба судов Петербурга, в сентябре Денис Ичетовкин охотился в Беломорском районе с ружьем, передвигаясь на «Шкоде Кодиак». Согласно пункту 62.15 Правил охоты, так делать нельзя: в таких местах запрещено находиться «в транспортных средствах со включенным мотором» и с расчехленным ружьем.



Ичетовкин не отрицал: да, был в указанном месте с машиной, в ней лежало расчехленное ружье. Однако виновным он себя не считал: говорил, что дорога, на которой его остановили, не относится к охотничьим угодьям — значит, он нарушил только правила транспортировки оружия.

