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    Охотнику, промышлявшему в Карелии на «Шкоде», придется на год оставить ружье

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    1 комментарий

    Мужчине, нарушившему правила охоты в Карелии, не стали отменять наказание — запрет заниматься этой деятельностью на год. Он пытался оспорить решение мирового суда, но районная инстанция оставила его в силе.

    Как сообщает 20 апреля объединенная пресс-служба судов Петербурга, в сентябре Денис Ичетовкин охотился в Беломорском районе с ружьем, передвигаясь на «Шкоде Кодиак». Согласно пункту 62.15 Правил охоты, так делать нельзя: в таких местах запрещено находиться «в транспортных средствах со включенным мотором» и с расчехленным ружьем.

    Ичетовкин не отрицал: да, был в указанном месте с машиной, в ней лежало расчехленное ружье. Однако виновным он себя не считал: говорил, что дорога, на которой его остановили, не относится к охотничьим угодьям — значит, он нарушил только правила транспортировки оружия.

    Суд опроверг эти доводы, ссылаясь на официальную карту охотничьих угодий Карелии. Ичетовкина признали виновным по ч. 1.2 ст. 8.37 КоАП РФ и на год запретили ему охотиться. Мужчина подал жалобу, но Кировский райсуд Петербурга согласился с постановлением мирового судьи.

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    Комментарии (1)

    Игoрь
    Глухарей с дороги стрелял. Сейчас это основной способ охоты на глухаря. Всякие романтичные способы охоты на глухаря с лайкой или на току ушли в прошлое.
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