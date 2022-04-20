Хороший вкус не помог женщине из Европы пройти «зеленый коридор» Пулково

Больше 4 млн рублей придется отдать гражданке, которая попыталась пройти через «зеленый коридор» Пулково с драгоценным багажом. С собой она привезла золотые ювелирные изделия и часы известных брендов, украшенные бриллиантами, изумрудами и перламутром.



Как сообщили 20 апреля в пресс-службе СЗТУ, женщина заявила об отсутствии у нее товаров, подлежащих декларированию. На поверку оказалось, что стоимость вещей составляет 19,2 млн рублей.



«Пулковской таможней усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 и частью 1 статьи 194 Уголовного кодекса Российской Федерации», — добавили там.

