    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Переменная облачность, дождь

    Ощущается как 11

    6 м/с, с-в

    770мм

    52%

    Подробнее
    usd79.03eur85.97
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Хороший вкус не помог женщине из Европы пройти «зеленый коридор» Пулково

    6138
    1 комментарий

    Больше 4 млн рублей придется отдать гражданке, которая попыталась пройти через «зеленый коридор» Пулково с драгоценным багажом. С собой она привезла золотые ювелирные изделия и часы известных брендов, украшенные бриллиантами, изумрудами и перламутром.

    Как сообщили 20 апреля в пресс-службе СЗТУ, женщина заявила об отсутствии у нее товаров, подлежащих декларированию. На поверку оказалось, что стоимость вещей составляет 19,2 млн рублей.

    «Пулковской таможней усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 и частью 1 статьи 194 Уголовного кодекса Российской Федерации», — добавили там.

    В итоге размер таможенных платежей, подлежащих уплате, составил 4,6 млн рублей.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    Новости компаний