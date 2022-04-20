Петербургскую фирму лишили автомобиля, а через несколько часов он нашелся в «пьяном» ДТП

Два угона, переросших в «пьяные» аварии, раскрыли за сутки в Петербурге и Ленинградской области. В одном случае молодому человеку приглянулся KIA коммерческой фирмы, в другом петербуржец прихватил уже не новую «семерку».



Около девяти часов вечера 19 апреля в полицию Центрального района Петербурга обратился 31-й представитель фирмы, занимающейся арендой автомобилей, и рассказал, что между девятью часами вечера 18 апреля и восемью утра 19-го от дома 5 по Атаманской улице был похищен принадлежащий компании KIA Optima 2019 года выпуска, сообщает 20 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Ущерб составил 2,8 миллиона рублей.