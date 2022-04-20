Петербургскую фирму лишили автомобиля, а через несколько часов он нашелся в «пьяном» ДТП

Два угона, переросших в «пьяные» аварии, раскрыли за сутки в Петербурге и Ленинградской области. В одном случае молодому человеку приглянулся KIA коммерческой фирмы, в другом петербуржец прихватил уже не новую «семерку».
Около девяти часов вечера 19 апреля в полицию Центрального района Петербурга обратился 31-й представитель фирмы, занимающейся арендой автомобилей, и рассказал, что между девятью часами вечера 18 апреля и восемью утра 19-го от дома 5 по Атаманской улице был похищен принадлежащий компании KIA Optima 2019 года выпуска, сообщает 20 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Ущерб составил 2,8 миллиона рублей.
Выяснилось, что в 01:50 вторника «КИА» был обнаружен в Красногвардейском районе. Районные сотрудники ГИБДД после ДТП у дома 26/16 по Новочеркасскому проспекту задержали 23-летнего парня с явными признаками алкогольного опьянения. «Оптиму» отправили на штрафстоянку, а в отношении молодого человека возбудили административное производство по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (пьяная езда) и на 10 суток отправили его под арест. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Тем же утром, в 07:05, на 81-м километре дороги «Петербург — Ручьи» Ломоносовского района Ленобласти сотрудники ГИБДД задержали после ДТП автомобиль ВАЗ-2107 и управлявшего им 30-летнего петербуржца с признаками алкогольного опьянения и без документов на машину. А в полдень в полицию Соснового Бора с заявлением об угоне этих «Жигулей» обратился хозяин машины — 49-летний слесарь. «Семерка», по его словам, пропала от дома 62 по Ленинградской улице Соснового Бора между 23:10 18 апреля и 02:33 19 апреля. Ущерб заявитель оценил в 50 тысяч рублей. Машину отдали хозяину под сохранную расписку. Задержанный в «Жигулях» водитель заработал административное производство по статье 12.8, часть 3, КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.