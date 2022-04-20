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    Карьера валютного спекулянта не задалась у бывшего строителя из Уссурийска. Покупателя он нашел в петербургской полиции

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    18 комментариев

    «Пункт продажи валюты» у газетного киоска метро «Чернышевская» обанкротился после встречи с сотрудниками экономической полиции Петербурга.

    49-летний житель Мурино решил подзаработать на скачущем курсе евро, но остался в минусе, стало известно «Фонтанке» 20 апреля. В поле зрения экономической полиции мужчина попал во время своей активности в группе по продаже валюты в СПб в социальной сети «ВКонтакте». Там мужчина, используя ник Roman NN, по предварительной информации, искал клиентов для продажи имеющихся у него евро. «Курс» сильно не задирал — всего-то 101 рубль за 1 евро.

    Правда, с клиентом ему не повезло. На встрече 14 апреля у газетного ларька на выходе со станции «Чернышевская» после передачи 600 евро за конверт с рублями он был задержан 9-м отделом экономической полиции совместно с сотрудниками ФНС.

    В отношении мужчины составили протокол о «нарушении валютного законодательства Российской Федерации».

    По данным «Фонтанки», задержанный несколько лет назад переехал в Петербург из Уссурийска, где учился на инженера-строителя. Немного поработал торговым представителем, но и тут не задалось. После переезда проживал в Мурино и искал источник заработка.

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    Комментарии (18)

    Xodok1
    "я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек". Да-да, от Москвы до самых до окраин....Есть Москва, а все остальное окраины...
    angel of death
    ну и поделом... сегодня за ваши евры в стране ничего не купить =Р
    Тени Сварога
    А по взяточникам в органах власти и местного самоуправления кто-нибудь ещё работает, или там все на доверии и декриминализовано, а главные жулики и воры - это те, кто безобидно для подавляющей части населения страны перепродает валюту?
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