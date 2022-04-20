Карьера валютного спекулянта не задалась у бывшего строителя из Уссурийска. Покупателя он нашел в петербургской полиции

49-летний житель Мурино решил подзаработать на скачущем курсе евро, но остался в минусе, стало известно «Фонтанке» 20 апреля. В поле зрения экономической полиции мужчина попал во время своей активности в группе по продаже валюты в СПб в социальной сети «ВКонтакте». Там мужчина, используя ник Roman NN, по предварительной информации, искал клиентов для продажи имеющихся у него евро. «Курс» сильно не задирал — всего-то 101 рубль за 1 евро.



Правда, с клиентом ему не повезло. На встрече 14 апреля у газетного ларька на выходе со станции «Чернышевская» после передачи 600 евро за конверт с рублями он был задержан 9-м отделом экономической полиции совместно с сотрудниками ФНС.

