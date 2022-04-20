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    Российским банкам запретили выдавать сведения о клиентах иностранцам

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    5 комментариев

    Российским банкам на законодательном уровне запретили передавать недружественным странам сведения о клиентах и их операциях, 20 апреля сообщили в Госдуме. Закон прошел слушание в третьем, окончательном чтении. Теперь обо всех запросах о клиентах из-за рубежа банки обязали сообщать в Росфинмониторинг и Центробанк.

    «Ответ на запрос может быть предоставлен, только если это соответствует российскому законодательству и нормативным актам», — конкретизируются на сайте Госдумы условия выдачи ответа.

    По мнению законотворцев, это позволит минимизировать риски утечки конфиденциальной информации о клиентах под угрозой штрафных санкций со стороны банков недружественных стран.

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    Комментарии (5)

    VKuser49193372
    А местным можно выдавать. Особенно коллцентрам с зон
    Stargazer_5e4cc3b703773
    т.е. раньше они их выдавали?
    Карабас Барабас
    Типа, только нам дозволено торговать "сведениями о клиентах и их операциях".
    Тут вопрос не доступа а цены. На Юноне поспрашивали бы, монополисты хреновы.
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