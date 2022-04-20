Российским банкам запретили выдавать сведения о клиентах иностранцам

Российским банкам на законодательном уровне запретили передавать недружественным странам сведения о клиентах и их операциях, 20 апреля сообщили в Госдуме. Закон прошел слушание в третьем, окончательном чтении. Теперь обо всех запросах о клиентах из-за рубежа банки обязали сообщать в Росфинмониторинг и Центробанк.



«Ответ на запрос может быть предоставлен, только если это соответствует российскому законодательству и нормативным актам», — конкретизируются на сайте Госдумы условия выдачи ответа.

По мнению законотворцев, это позволит минимизировать риски утечки конфиденциальной информации о клиентах под угрозой штрафных санкций со стороны банков недружественных стран.