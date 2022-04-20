Петербуржца поймали с нарконабором. Он предпочитает знать покупателей в лицо и уже подвёл одного

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков проследили путь дури в Красносельском районе Петербурга и задержали двоих. Один консервативен в бизнесе, второй решил не ковыряться в земле — статья нашлась для каждого.
С обыском на Геологическую улицу, 46/2, полицейские нагрянули накануне, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области. По данным «Фонтанки», поводом стало уголовное дело, возбужденное в марте этого года — в восьмиэтажке искали торговца наркотиками. В квартире 31-летнего петербуржца они нашлись на любой вкус: сотня таблеток, более полкило «синтетики», 50 граммов психотропа и вдвое больше дурман-травы.
Как выяснили полицейские, мужчина со статьёй за хранение запрещённого в прошлом закупился товаром на интернет-площадке и готовился к перепродаже «контактным способом из рук в руки».
Предполагаемый покупатель задержан вместе с продавцом там же, в квартире на Геологической. Ему тоже 31 год, живёт в паре километров и раньше не попадался. В его доме хранились чуть больше сорока граммов вызывающих привыкание веществ.
Обоих мужчин задержали, в отношении каждого возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков.