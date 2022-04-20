Спасите маленькое сердце. Трёхлетнему петербуржцу нужна помощь

Арсений родился с тяжелейшим пороком сердца. Петербургские врачи спасли ему жизнь — мальчику провели две операции по коррекции порока. Сейчас нужна третья, завершающая. Но берутся её сделать только в зарубежной клинике. А стоимость лечения там огромна.



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Арсений Беляев, 3 года. ВПС. Синдром левосторонней гипоплазии сердца. Состояние после этапного кардиохирургического лечения. Требуется операция на сердце. Стоимость — 10 277 208 руб. Арсений родился в Санкт-Петербурге. У него тяжелейший порок сердца СГЛОС, который ещё недавно считался смертельным в 100 % случаев. Но сейчас недуг можно победить. Правда, Сене для этого понадобится помощь. Порок обнаружили ещё во время беременности. И когда будущей маме Сени сообщили о страшном дефекте в сердце ребёнка, она была полностью разбита. Слова врача звенели приговором для её ещё не родившегося малыша. Вскоре женщина узнала о выдающемся кардиохирурге Андрее Цытко из Санкт-Петербурга. Попасть к нему на приём было невероятно сложно. Но оно того стоило. Доктор подарил надежду — да, будет очень сложно, но шанс спасти жизнь малышу есть.

Родители бросили всё, всю свою налаженную жизнь, друзей, работу, родственников и переехали в город на Неве. Они сняли квартиру рядом с больницей, чтобы быть ближе к специалистам. Когда Сеня родился, его экстренно на реанимобиле перевезли в ДГБ № 1 . Уже на седьмой день жизни ему сделали первую операцию на сердце. Малыш долго восстанавливался. Следующий месяц он провёл в кардиохирургической реанимации. Когда Сене было пять месяцев ему провели вторую операцию в той же петербургской ДГБ № 1 . Операция была успешной, но она снова далась малышу нелегко. Сейчас Сене нужна заключительная операция на сердце, которая завершит коррекцию порока. Она необходима срочно. И российские врачи планировали провести её, когда мальчику исполнится 2 года. Но потом неоднократно откладывали лечение из-за очень высокого риска развития осложнений. 18 апреля Сене исполнилось 3 года. Недавно ему в очередной раз отложили операцию, теперь сразу на год. Но состояние ребёнка ухудшается, поэтому откладывать лечение никак нельзя. Петербургские врачи сделали очень многое, чтобы спасти Сеню. И у них это получилось. Но сейчас они не могут ему помочь. Родители были вынуждены обратиться к иностранным специалистам.