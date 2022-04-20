    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 10

    4 м/с, с-в

    770мм

    56%

    Подробнее
    usd79.03eur85.97
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Спасите маленькое сердце. Трёхлетнему петербуржцу нужна помощь

    565

    Арсений родился с тяжелейшим пороком сердца. Петербургские врачи спасли ему жизнь — мальчику провели две операции по коррекции порока. Сейчас нужна третья, завершающая. Но берутся её сделать только в зарубежной клинике. А стоимость лечения там огромна.

    ПоделитьсяПоделиться

    Арсений Беляев, 3 года.

    ВПС. Синдром левосторонней гипоплазии сердца. Состояние после этапного кардиохирургического лечения.

    Требуется операция на сердце. Стоимость — 10 277 208 руб.

    Арсений родился в Санкт-Петербурге. У него тяжелейший порок сердца СГЛОС, который ещё недавно считался смертельным в 100 % случаев. Но сейчас недуг можно победить. Правда, Сене для этого понадобится помощь.

    Порок обнаружили ещё во время беременности. И когда будущей маме Сени сообщили о страшном дефекте в сердце ребёнка, она была полностью разбита. Слова врача звенели приговором для её ещё не родившегося малыша. Вскоре женщина узнала о выдающемся кардиохирурге Андрее Цытко из Санкт-Петербурга. Попасть к нему на приём было невероятно сложно. Но оно того стоило. Доктор подарил надежду — да, будет очень сложно, но шанс спасти жизнь малышу есть.

    Родители бросили всё, всю свою налаженную жизнь, друзей, работу, родственников и переехали в город на Неве. Они сняли квартиру рядом с больницей, чтобы быть ближе к специалистам.

    Когда Сеня родился, его экстренно на реанимобиле перевезли в ДГБ № 1. Уже на седьмой день жизни ему сделали первую операцию на сердце. Малыш долго восстанавливался. Следующий месяц он провёл в кардиохирургической реанимации. Когда Сене было пять месяцев ему провели вторую операцию в той же петербургской ДГБ № 1. Операция была успешной, но она снова далась малышу нелегко.

    Сейчас Сене нужна заключительная операция на сердце, которая завершит коррекцию порока. Она необходима срочно. И российские врачи планировали провести её, когда мальчику исполнится 2 года. Но потом неоднократно откладывали лечение из-за очень высокого риска развития осложнений.

    18 апреля Сене исполнилось 3 года. Недавно ему в очередной раз отложили операцию, теперь сразу на год. Но состояние ребёнка ухудшается, поэтому откладывать лечение никак нельзя. Петербургские врачи сделали очень многое, чтобы спасти Сеню. И у них это получилось. Но сейчас они не могут ему помочь. Родители были вынуждены обратиться к иностранным специалистам.

    В Немецком кардиологическом центре в Берлине (Deutsche Herzzentrum Berlin — DHZB) Сеню готовы принять на лечение в самое ближайшее время. Операция действительно очень сложная, но в Центре накоплен огромный опыт, есть самое современное оборудование, а процент успешности такого лечения самый высокий в мире. Для Сени это практически единственный шанс.

    Немецкая клиника выставила счёт на 10 277 208 рублей. Это огромная сумма для семьи. За помощью родители обратились в петербургский благотворительный фонд «Алёша», который открыл сбор средств.

    «Важна любая сумма. Ведь каждое пожертвование может оказаться решающим», — обратились к неравнодушным людям сотрудники фонда.

    ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Новости компаний