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    Три торопыги встретились на Малоохтинском. Секрет повисшей задом на заборе «Лады» раскрыло видео

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    Столкновение трех легковых машин в Красногвардейском районе Петербурга вечером 19 апреля удивляло горожан необычным положением одной из них. Утром 20 апреля в Сети появилось видео, объясняющее, как «Лада» запрыгнула на забор.

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Авария произошла на пересечении Малоохтинского и Заневского проспектов. На записи, опубликованной в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, как автомобили на Малоохтинском начинают движение на только что включившийся зеленый свет. Двоим особенно не терпится: машина перед автором видео начинает подбираться к стоп-линии уже на последних секундах красного, а затем справа (хотя спешащий и авто с регистратором и так едут в крайнем правом ряду) вылетает белая KIA. Одновременно по Заневскому движется повернувшая со «встречки» с Малоохтинского LADA.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Все трое сталкиваются на перекрестке. От удара «Ладу» разворачивает почти на 180 градусов и закидывает задней частью на ограждение дороги.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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