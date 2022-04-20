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    «Ъ»: Аудитория неохотно следует за «лидерами мнений» из заблокированных соцсетей в российские аналоги

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    5 комментариев

    После блокировки западных социальных сетей российские блогеры столкнулись со сложностями при миграции на отечественные платформы. Аудитория неохотно переходит за ними: «лидеры мнений» лишаются до 70 % аудитории и до 80 % доходов. Об этом 20 апреля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.

    После блокировки Instagram* (соцсеть официально запрещена в РФ. — Прим. ред.) только 10–20 % аудитории блогеров перешли за ними на другие платформы, рассказал гендиректор агентства LabelUp Кирилл Борисов. По мнению директора по коммуникациям Epicstars Анастасии Ермошиной, счет перешедшей аудитории вообще идет на «единицы процентов». При переходе из Instagram в другие соцсети блогеры могут потерять 15–20 % «старой» аудитории, а при учете искусственной накрутки — до 50–70 %, подтверждает директор по маркетингу Brand Analytics Василий Черный.

    Многие пользователи остаются в заблокированных социальных сетях, используя VPN. «Выросла доля пользователей, которые заходят менее чем на пять минут», — уточняют в Mediascope.

    Одна из причин происходящего — разница в аудиториях международных и отечественных соцсетей. Пользователи «ВКонтакте» и «Одноклассников» меньше обсуждают политику и злободневные темы, чем люди в Facebook* (также запрещен в РФ) и Instagram. В соцсетях VK много развлекательного и потребительского контента, а также «контента с региональной и территориальной привязкой», считает вице-президент агентства КРОС по стратегии и развитию Кирилл Лубнин. Российские соцсети меньше, чем Instagram, нацелены на аудиторию Москвы и Петербурга, уверены в LabelUp.

    Потеря аудитории приведет к потере доходов блогеров. Снижение рекламных доходов «лидеров мнений» в Instagram оценивается в 80–100 %, абсолютные потери рынка инфлюенс-маркетинга — 280 млн рублей в неделю. Другие эксперты оценивают падение доходов блогеров в 30–80 %.

    «Это связано не столько с блокировками, но с приостановками рекламных размещений в принципе. В апреле некоторые небольшие бренды возобновили сотрудничество с блогерами, но это маленькая доля от общего объема», — говорит гендиректор агентства LabelUp Кирилл Борисов.

    Meta** (запрещена в РФ) обвинили в экстремистской деятельности после того, как компания разрешила публиковать в соцсетях призывы к насилию в отношении военнослужащих РФ. Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России принадлежащие компании Instagram и Facebook также за экстремистскую деятельность.

    *Facebook и Instagram запрещены на территории РФ.

    **Meta — организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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    Комментарии (5)

    274671282
    В том что эти соцсети обыкновенный "пузырь" не верят только истерички, как женского так и мужского пола. Ну может до 23-25 лет их побольше, потом все таки работа, семья... А пока - "телевизор -зомбиящик, а телеграмм или инста -всё".
    houspi
    Блогеры лидеры мнений?
    Скорее лидеры бездельников.
    мухомор
    Если учесть, что до 60% подписчиков это фейки. Накрутка которых имела прямое влияние на заработок блохеров. То всё ожидаемо.
    Такого количества клик-ферм, как для инсты и ФБ, работающих с ВК и уж тем более ОК. рынок слишком мал. Никто не будет это делать.
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