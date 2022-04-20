«Ъ»: Аудитория неохотно следует за «лидерами мнений» из заблокированных соцсетей в российские аналоги

После блокировки западных социальных сетей российские блогеры столкнулись со сложностями при миграции на отечественные платформы. Аудитория неохотно переходит за ними: «лидеры мнений» лишаются до
После блокировки Instagram* (соцсеть официально запрещена в РФ. — Прим. ред.) только
Многие пользователи остаются в заблокированных социальных сетях, используя VPN. «Выросла доля пользователей, которые заходят менее чем на пять минут», — уточняют в Mediascope.
Одна из причин происходящего — разница в аудиториях международных и отечественных соцсетей. Пользователи «ВКонтакте» и «Одноклассников» меньше обсуждают политику и злободневные темы, чем люди в Facebook* (также запрещен в РФ) и Instagram. В соцсетях VK много развлекательного и потребительского контента, а также «контента с региональной и территориальной привязкой», считает вице-президент агентства КРОС по стратегии и развитию Кирилл Лубнин. Российские соцсети меньше, чем Instagram, нацелены на аудиторию Москвы и Петербурга, уверены в LabelUp.
Потеря аудитории приведет к потере доходов блогеров. Снижение рекламных доходов «лидеров мнений» в Instagram оценивается в
«Это связано не столько с блокировками, но с приостановками рекламных размещений в принципе. В апреле некоторые небольшие бренды возобновили сотрудничество с блогерами, но это маленькая доля от общего объема», — говорит гендиректор агентства LabelUp Кирилл Борисов.
Meta** (запрещена в РФ) обвинили в экстремистской деятельности после того, как компания разрешила публиковать в соцсетях призывы к насилию в отношении военнослужащих РФ. Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России принадлежащие компании Instagram и Facebook также за экстремистскую деятельность.
*Facebook и Instagram запрещены на территории РФ.
**Meta — организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.