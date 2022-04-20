Воры унесли шубы из квартиры петербургской пенсионерки, которая «грелась» зимой в Сургуте

Филигранную «зимнюю» кражу предстоит раскрыть сотрудникам уголовного розыска Выборгского района. Воры пробрались в квартиру многоэтажки, не повредив замок.



В полицию 80-летняя женщина обратилась с заявлением о краже накануне около пяти дня, стало известно «Фонтанке» 20 апреля. Она сообщила, что 10 апреля вернулась в Петербург после полугода отсутствия — жила с сыном-бизнесменом в Сургуте.



В квартире во время разбора зимних вещей женщина недосчиталась двух норковых шуб стоимостью 400 тысяч рублей. При этом следов злоумышленников в квартире она не нашла: замок был не взломан, порядок не нарушен.

