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    Воры унесли шубы из квартиры петербургской пенсионерки, которая «грелась» зимой в Сургуте

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    Филигранную «зимнюю» кражу предстоит раскрыть сотрудникам уголовного розыска Выборгского района. Воры пробрались в квартиру многоэтажки, не повредив замок.

    В полицию 80-летняя женщина обратилась с заявлением о краже накануне около пяти дня, стало известно «Фонтанке» 20 апреля. Она сообщила, что 10 апреля вернулась в Петербург после полугода отсутствия — жила с сыном-бизнесменом в Сургуте.

    В квартире во время разбора зимних вещей женщина недосчиталась двух норковых шуб стоимостью 400 тысяч рублей. При этом следов злоумышленников в квартире она не нашла: замок был не взломан, порядок не нарушен.

    Правда, пенсионерка не нашла еще одного комплекта ключей, которые были в квартире.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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