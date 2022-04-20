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    Автобус с работниками СИЗО взорван в Турции

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    Самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением сработало в автобусе с работниками СИЗО на западе Турции.

    Как сообщил министр внутренних дел государства Сулейман Сойлу в социальных сетях 20 апреля, взрыв произошел на трассе Бурса — Муданья. Один из тюремных охранников скончался.

    Как сообщает турецкое издание Cumhuriyet, еще четыре человека получили ранения, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Тело охранника, погибшего при взрыве, отвезли в морг. Отмечается, что всего в автобусе находилось около 30 человек.

    На данный момент ведутся следственные действия по поимке преступников.

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