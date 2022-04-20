Норвегия вывезла на Украину сто ЗРК «Мистраль»

Власти Норвегии сообщили о решении направить на Украину около 100 зенитно-ракетных комплексов «Мистраль», информирует 20 апреля министерство обороны королевства. Оружие уже вывезено из страны.



«Конфликт на Украине может затянуться, и страна зависит от международной поддержки, чтобы противостоять российской агрессии. Поэтому правительство приняло решение подарить Украине ЗРК «Мистраль», — приводятся в сообщении словам министра обороны Бьорна Арильда Грама.

