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    Норвегия вывезла на Украину сто ЗРК «Мистраль»

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    18 комментариев

    Власти Норвегии сообщили о решении направить на Украину около 100 зенитно-ракетных комплексов «Мистраль», информирует 20 апреля министерство обороны королевства. Оружие уже вывезено из страны.

    «Конфликт на Украине может затянуться, и страна зависит от международной поддержки, чтобы противостоять российской агрессии. Поэтому правительство приняло решение подарить Украине ЗРК «Мистраль», — приводятся в сообщении словам министра обороны Бьорна Арильда Грама.

    Как отмечается в публикации, правительство «решило пожертвовать в общей сложности 4 000 противотанковых ракет и несколько видов средств защиты и другого военного снаряжения». Некоторые другие страны, включая Швецию, Данию, Финляндию, Нидерланды, Германию и страны Балтии, также предоставляют оружие и технику,

    «В настоящее время правительство безвозмездно передало Вооруженным силам запасы зенитно-ракетных комплексов «Мистраль» (около 100 ракет). <...> Это тип ПВО, который Вооруженные силы планируют заменить. Поэтому передача ракет в дар не окажет серьезного влияния на национальный оперативный потенциал. Ракета будет снята с производства Вооруженными силами Норвегии, но это по-прежнему современное и эффективное оружие», — говорится в сообщении.

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    Комментарии (18)

    Инкогнито2021
    Лахта в ударе
    Андрей_спб
    На тебе, боже, что мне негоже
    DEMOMON
    Похоже, Украину пора брать в кольцо, дабы вооружение не поступало. И сжимать его.
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