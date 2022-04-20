Норвегия вывезла на Украину сто ЗРК «Мистраль»

Власти Норвегии сообщили о решении направить на Украину около 100 зенитно-ракетных комплексов «Мистраль», информирует 20 апреля министерство обороны королевства. Оружие уже вывезено из страны.
«Конфликт на Украине может затянуться, и страна зависит от международной поддержки, чтобы противостоять российской агрессии. Поэтому правительство приняло решение подарить Украине ЗРК «Мистраль», — приводятся в сообщении словам министра обороны Бьорна Арильда Грама.
Как отмечается в публикации, правительство «решило пожертвовать в общей сложности
«В настоящее время правительство безвозмездно передало Вооруженным силам запасы зенитно-ракетных комплексов «Мистраль» (около 100 ракет). <...> Это тип ПВО, который Вооруженные силы планируют заменить. Поэтому передача ракет в дар не окажет серьезного влияния на национальный оперативный потенциал. Ракета будет снята с производства Вооруженными силами Норвегии, но это по-прежнему современное и эффективное оружие», — говорится в сообщении.