В Бурятии одного из директоров комбината задержали после гибели пяти работников

В Бурятии задержали директора по производству Селенгинского целлюлозно-картонного комбината, его обвиняют в нарушении требований охраны труда. Недавно на предприятии погибли пять сотрудников. Об этом 20 апреля сообщило следственное управление СК РФ по региону.



«По версии следствия, не обеспечил безопасные условия труда для работников и не принял необходимые меры для безаварийной работы оборудования очистных сооружений», — говорится в сообщении ведомства.



Ранее «Фонтанка» писала, что пятеро сотрудников целлюлозно-картонного комбината в Бурятии погибли во время проверки канализационного коллектора. Они отравились метаном.

