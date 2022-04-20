Мария Шарапова ждет первенца

Бывшая первая ракетка мира в день рождения в социальных сетях рассекретила свое интересное положение.
Она выложила 20 апреля фото, где стоит на берегу океана с округлившимся животиком.
Снимок теннисистка подписала: «Драгоценное начало. Поедание праздничного торта на двоих всегда было моей особенностью».
Шарапова с 2018 года состоит в отношениях с другом принца Гарри, британским миллионером Александром Гилкисом. В декабре 2020 года пара объявила о помолвке.
Спортивную карьеру теннисистка завершила в феврале 2020 года.