    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 10

    4 м/с, с-в

    770мм

    56%

    Подробнее
    usd79.03eur85.97
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Мария Шарапова ждет первенца

    5309
    4 комментария

    Бывшая первая ракетка мира в день рождения в социальных сетях рассекретила свое интересное положение.

    Она выложила 20 апреля фото, где стоит на берегу океана с округлившимся животиком.

    Снимок теннисистка подписала: «Драгоценное начало. Поедание праздничного торта на двоих всегда было моей особенностью».

    Шарапова с 2018 года состоит в отношениях с другом принца Гарри, британским миллионером Александром Гилкисом. В декабре 2020 года пара объявила о помолвке.

    Спортивную карьеру теннисистка завершила в феврале 2020 года.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (4)

    Pilat
    Ну он надеюсь заставил её заблаговременно осудить Россию за все нынешние и любые будущие прегрешения?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний