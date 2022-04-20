Доллар и евро на Мосбирже пошли вверх

Рубль теряет позиции утром 20 апреля на открытии торгов Московской биржи.
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Рубль теряет позиции утром 20 апреля на открытии торгов Московской биржи.
Курс доллара вырос до 78,6 рубля (на
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