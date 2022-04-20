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    Доллар и евро на Мосбирже пошли вверх

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    2 комментария

    Рубль теряет позиции утром 20 апреля на открытии торгов Московской биржи.

    Курс доллара вырос до 78,6 рубля (на 0,11 %), курс евро — до 84,15 рубля (на 0,06 %).

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    Комментарии (2)

    chip1
    Подходи не скупись, покупай живопись! (с)
    фру
    теряет - выигрывает, теряет - выигрывает... вот такие мультяшные качельки для своих.
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