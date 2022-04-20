В Петербурге нашли предполагаемого стрелка, распугавшего любителей шавермы на юге города

Полицейские нанесли визит петербуржцу, подозреваемому в стрельбе у кафе-шавермы. Ближайшее время ему придется провести в изоляторе временного содержания.



Как стало известно «Фонтанке» 20 апреля, задержание прошло еще 18 апреля около половины десятого вечера. Предполагаемый дебошир — 39-летний безработный житель Дачного проспекта, ранее в поле зрения полиции не попадавший. Возбуждено дело о хулиганстве.



Угрожающая сцена у кафе-шавермы на улице Генерала Симоняка разыгралась вечером 16 апреля. Нетрезвый мужчина, шатаясь, несколько раз выстрелил у заведения из пистолета.

