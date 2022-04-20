    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 6

    4 м/с, с-в

    771мм

    65%

    Подробнее
    usd79.03eur85.97
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    В Петербурге нашли предполагаемого стрелка, распугавшего любителей шавермы на юге города

    560
    обсудить

    Полицейские нанесли визит петербуржцу, подозреваемому в стрельбе у кафе-шавермы. Ближайшее время ему придется провести в изоляторе временного содержания.

    Как стало известно «Фонтанке» 20 апреля, задержание прошло еще 18 апреля около половины десятого вечера. Предполагаемый дебошир — 39-летний безработный житель Дачного проспекта, ранее в поле зрения полиции не попадавший. Возбуждено дело о хулиганстве.

    Угрожающая сцена у кафе-шавермы на улице Генерала Симоняка разыгралась вечером 16 апреля. Нетрезвый мужчина, шатаясь, несколько раз выстрелил у заведения из пистолета.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний