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    Danone перестанет поставлять в Россию продукцию двух своих брендов

    2006
    5 комментариев

    Французская компания Danone приняла решение прекратить импорт в РФ продукции под брендами evian (минеральная вода) и Alpro (растительные напитки). Уходить с российского рынка компания не планировала.

    «Danone приняла решение существенно изменить бизнес в России, переориентировав его на базовые молочные продукты, детское и лечебное питание и прекратив импорт evian и Alpro», — цитирует 20 апреля «Интерфакс» сообщение компании по итогам работы в первом квартале.

    Выручка Danone за этот период выросла до 6,24 млрд евро (на 10,2 %), рост сопоставимых продаж (LfL) оценивается в 7,1 %.

    Danone напомнила, что не получает прибыль и дивиденды от бизнеса в России. Все деньги она обещает направлять на гуманитарные нужды.

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    Комментарии (5)

    grannie
    "приняла решение прекратить импорт в РФ продукции под брендами evian " - о, блин, чем же теперь в ресторанах будут разводить при просьбах "принести водички"? КашмарЪ. Ресторанному бузинесу - каюкЪ.
    Ivanov_I_I
    вспомнил ценник на евиан.
    лол.
    Pilat
    О как мы скорбим!
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