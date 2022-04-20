Danone перестанет поставлять в Россию продукцию двух своих брендов

Французская компания Danone приняла решение прекратить импорт в РФ продукции под брендами evian (минеральная вода) и Alpro (растительные напитки). Уходить с российского рынка компания не планировала.



«Danone приняла решение существенно изменить бизнес в России, переориентировав его на базовые молочные продукты, детское и лечебное питание и прекратив импорт evian и Alpro», — цитирует 20 апреля «Интерфакс» сообщение компании по итогам работы в первом квартале.

