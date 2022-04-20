Встреча с «Брюсом Ли» оставила гуляющего петербуржца без IPhone и с пылающим лицом

Прием карате помог неизвестным забрать iPhone 12, который был при гуляющем по Адмиралтейскому району мужчине. Его поверг не только боевой удар, но и перцовый баллончик.



Как стало известно «Фонтанке» 20 апреля, неприятная встреча состоялась позапрошлым вечером — около десяти часов. Как рассказал полиции 31-летний петербуржец, около дома 23 по улице Галерной к нему подошли недружелюбные люди, один из них ударил его ногой по голове, после чего ему в лицо распылили баллончик и забрали девайс.



Гражданин отправился в больницу, и в начале четвертого утра его отпустили домой с ушибами и химическим ожогом лица первой степени. Стычка не попала на камеры наблюдения, а из улик на месте остались только окурок, следы ботинок и часть наушника. Возбуждено дело о разбое.

