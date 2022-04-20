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    Иностранец на Пискарёвском сбил мальчика. Ребёнок не слез с велосипеда, взрослый нарушил режим пребывания в стране

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    4 комментария

    Школьник пострадал в результате ДТП в Калининском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно 20 апреля.

    ДТП произошло вчера около 16 часов на пересечении Пискарёвского проспекта и Бестужевской улицы. По предварительной информации, водитель «Шкоды Рапид» поворачивал налево на зелёный сигнал светофора. В этот момент на свой зелёный дорогу по «зебре» переезжал на велосипеде, не спешиваясь, 10-летний мальчик. Он был один, без взрослых. Его с различными травмами в состоянии средней степени доставили в детскую больницу имени Раухфуса.

    За рулём «Шкоды», по данным «Фонтанки», находился 26-летний иностранец. Мужчина в 2019 году приехал в Россию из одной из азиатских республик и регистрацию до сих пор не оформил. С начала 2021 года его трижды привлекали к ответственности за нарушения ПДД. Теперь его задержали и составили на него административный протокол за нарушение режима пребывания в РФ.

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    Комментарии (4)

    sektor7
    Штраф 5000 и добровольная депортация в течении 5 дней. Потом запрет на въезд от 3-х до 5-и лет. Сейчас только так.
    Указание президента выполняют неукоснительно.
    Пальцы катают всем, фото в базе, так что въехать обратно, изменив фио уже очень проблематично.
    Софокл Аристархович
    Если это злодей-рецидивист, так что же миграционные службы не отправили его на Родину с последующим "закрытием" в въезда? Сами зло плодим!
    Danik
    Попробуем угадать профессию иностранца - таксист. И таких много тут. Думается, что и за рулем автобусов вполне могут быть такие иностранцы.
    Их пребывание выгодно не только им, но и работодателям.
    Ну а горожане страдают от присутствия в городе нелегальной, дешевой, рабочей силы!
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