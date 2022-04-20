Иностранец на Пискарёвском сбил мальчика. Ребёнок не слез с велосипеда, взрослый нарушил режим пребывания в стране

Школьник пострадал в результате ДТП в Калининском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно 20 апреля.
ДТП произошло вчера около 16 часов на пересечении Пискарёвского проспекта и Бестужевской улицы. По предварительной информации, водитель «Шкоды Рапид» поворачивал налево на зелёный сигнал светофора. В этот момент на свой зелёный дорогу по «зебре» переезжал на велосипеде, не спешиваясь, 10-летний мальчик. Он был один, без взрослых. Его с различными травмами в состоянии средней степени доставили в детскую больницу имени Раухфуса.
За рулём «Шкоды», по данным «Фонтанки», находился 26-летний иностранец. Мужчина в 2019 году приехал в Россию из одной из азиатских республик и регистрацию до сих пор не оформил. С начала 2021 года его трижды привлекали к ответственности за нарушения ПДД. Теперь его задержали и составили на него административный протокол за нарушение режима пребывания в РФ.