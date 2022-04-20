    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 6

    4 м/с, с-в

    771мм

    65%

    Подробнее
    usd79.03eur85.97
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    В подвале доходного дома в центре Петербурга нашли мертвеца в синем

    3428
    обсудить

    Следственный комитет и полиция Центрального района устанавливают личность мужчины, тело которого нашли в подвале дома на Дегтярной улице.

    Силовиков в подвал доходного дома 18/32 вызвала одна из жительниц накануне около 11 утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 апреля. Она жаловалась на странный запах, который шел из помещения.

    Запах оказался трупным. В подвале нашли тело мужчины на вид лет 40. Он был одет в синие штаны и синюю кофту с белыми квадратами.

    Следов насильственной смерти на теле не нашли. Его направили в морг для установления причины смерти.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний