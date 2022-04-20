В подвале доходного дома в центре Петербурга нашли мертвеца в синем

Следственный комитет и полиция Центрального района устанавливают личность мужчины, тело которого нашли в подвале дома на Дегтярной улице.



Силовиков в подвал доходного дома 18/32 вызвала одна из жительниц накануне около 11 утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 апреля. Она жаловалась на странный запах, который шел из помещения.



Запах оказался трупным. В подвале нашли тело мужчины на вид лет 40. Он был одет в синие штаны и синюю кофту с белыми квадратами.



Следов насильственной смерти на теле не нашли. Его направили в морг для установления причины смерти.

