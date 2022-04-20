Автомобилисты Мурино могут спать спокойно: полиция нашла человека с пилой, который обезобразил больше 40 машин

Полгода автомобилисты Мурино и Бугров страдали от набегов неизвестного, который срезал с их машин катализаторы — части выхлопной системы.
Подозреваемого наконец нашли. Предположительно, он наворовал минимум на 6 миллионов рублей.
Как сообщает 20 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу, задержанный — 36-летний уроженец Владимирской области, сейчас живет в Калининском районе. У него изъяли сабельную аккумуляторную пилу — судя по всему, ей и срезались катализаторы. По версии следствия, их мужчина сдавал в пункт приема в своем районе.
Примечательно, что жертвами становились исключительно «Рено Каптюр» и «Рено Аркана». Всего с октября по апрель в полицию поступило 43 заявления о «срезателе», включая 18 от каршеринговых компаний. По всем возбудили уголовные дела о краже.
Задержанный рассказал, что в 2004 году уже был судим, и перечислил целый ряд статей УК: 213 (хулиганство), 131 (изнасилование), 158 (кража), 112 или 111 — точно не помнит (умышленное причинение среднего либо тяжкого вреда здоровью), а еще 264 (нарушение ПДД). В кражах катализаторов он повинился: раскаивается, готов возместить ущерб.