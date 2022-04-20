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    Автомобилисты Мурино могут спать спокойно: полиция нашла человека с пилой, который обезобразил больше 40 машин

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    12 комментариев

    Полгода автомобилисты Мурино и Бугров страдали от набегов неизвестного, который срезал с их машин катализаторы — части выхлопной системы.

    Подозреваемого наконец нашли. Предположительно, он наворовал минимум на 6 миллионов рублей.

    Как сообщает 20 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу, задержанный — 36-летний уроженец Владимирской области, сейчас живет в Калининском районе. У него изъяли сабельную аккумуляторную пилу — судя по всему, ей и срезались катализаторы. По версии следствия, их мужчина сдавал в пункт приема в своем районе.

    Примечательно, что жертвами становились исключительно «Рено Каптюр» и «Рено Аркана». Всего с октября по апрель в полицию поступило 43 заявления о «срезателе», включая 18 от каршеринговых компаний. По всем возбудили уголовные дела о краже.

    Задержанный рассказал, что в 2004 году уже был судим, и перечислил целый ряд статей УК: 213 (хулиганство), 131 (изнасилование), 158 (кража), 112 или 111 — точно не помнит (умышленное причинение среднего либо тяжкого вреда здоровью), а еще 264 (нарушение ПДД). В кражах катализаторов он повинился: раскаивается, готов возместить ущерб.

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    Комментарии (12)

    chip1
    Вот живет этот персонаж, на жизнь воровством промышляет, любит гульнуть и покуражить с последствиями, срока для него привычно и обычно... Есть ли смысл нахождения подобных "профи" в гражданском обществе? Может быть создать систему трудовых лагерей и пусть под присмотром трудится на благо Родины?
    vamingo
    Возместить ущерб? "Только пилу верните!"

    Чтобы возместить прошлые катализаторы - сколько ж нужно новых напилить.
    footballer13
    Эти катализаторы по 140 тысяч каждый стоят?
    Ну так, чисто ради интереса.
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