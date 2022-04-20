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    Toshiba останавливает приём заказов и инвестиции в Россию

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    10 комментариев

    Японская корпорация Toshiba 20 апреля объявила о решении приостановить приём новых заказов и инвестиции в Россию.

    «Мы глубоко обеспокоены ситуацией на Украине. В свете событий, мы пожертвовали в общем около 100 млн иен ($774 тыс.) на гуманитарную помощь. В настоящее время группа компаний приостанавливает новые заказы и инвестиции в России. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией и примем соответствующие меры. Компания надеется, что конфликт прекратится как можно скорее и что мир и безопасность вернутся»,— говорится в заявлении на сайте компании (перевод по «Коммерсанту»).

    24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями, многие компании решили свернуть бизнес в России. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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    Комментарии (10)

    X-кот
    по восточному витиевато и с поклонами послали вслед за русским военным кораблем
    274655793
    Лишь бы интернет не отключили,и мобильники.
    274488045
    При завозе такой техники, вместо наклеек какой там процессор и хвалебных наклеек что работает на батарее долго, нужно клеить наклейку - помните, они ушли из России. Принудительно ставить наш софт. А лучше даже впаивать наши микросхемы. Например, в любой ноутбук легко можно впаять микросхему, которая будет работать как умная колонка, питание 5 вольт в ноутбуке найти просто. Также, если руководители фирмы уехали в Европу и высказываются не так, как простые рабочие - таким фирмам делать принудительное переименование, например Наш T банк. Также создать анонимный сайт, если кто-то проводит всякие семинары против наших в Европе - чтобы можно было анонимно об этом сообщить. Пусть данные Семинары исследуют наши СМИ.
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