Toshiba останавливает приём заказов и инвестиции в Россию

При завозе такой техники, вместо наклеек какой там процессор и хвалебных наклеек что работает на батарее долго, нужно клеить наклейку - помните, они ушли из России. Принудительно ставить наш софт. А лучше даже впаивать наши микросхемы. Например, в любой ноутбук легко можно впаять микросхему, которая будет работать как умная колонка, питание 5 вольт в ноутбуке найти просто. Также, если руководители фирмы уехали в Европу и высказываются не так, как простые рабочие - таким фирмам делать принудительное переименование, например Наш T банк. Также создать анонимный сайт, если кто-то проводит всякие семинары против наших в Европе - чтобы можно было анонимно об этом сообщить. Пусть данные Семинары исследуют наши СМИ.