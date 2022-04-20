Toshiba останавливает приём заказов и инвестиции в Россию

Японская корпорация Toshiba 20 апреля объявила о решении приостановить приём новых заказов и инвестиции в Россию.
«Мы глубоко обеспокоены ситуацией на Украине. В свете событий, мы пожертвовали в общем около 100 млн иен ($774 тыс.) на гуманитарную помощь. В настоящее время группа компаний приостанавливает новые заказы и инвестиции в России. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией и примем соответствующие меры. Компания надеется, что конфликт прекратится как можно скорее и что мир и безопасность вернутся»,— говорится в заявлении на сайте компании (перевод по «Коммерсанту»).
24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями, многие компании решили свернуть бизнес в России. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.