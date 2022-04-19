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    В Екатеринбурге закон о поддержке многодетных семей изменили ради отца-одиночки

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    1 комментарий

    Депутаты регионального парламента Свердловской области изменили закон о поддержке многодетных семей ради мужчины, который остался один с шестью детьми.

    О решении парламентариев 19 апреля пишет портал E1. Виктор Шипицин, врач-онколог, после гибели супруги один воспитывает детей. На момент смерти жены младшему был месяц, старшему 14 лет.

    Незадолго до своей смерти женщина получила знак «Материнская доблесть», к которому полагается выплата 40 тысяч рублей. Получить деньги она не успела, а закон не предусматривал их передачу вдовцу.

    Теперь же претендовать на выплату могут и многодетные отцы, отказавшиеся в подобной Шипицину ситуации.

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    Комментарии (1)

    angel of death
    чудеса в королевстве кривых зеркал иногда случаются... правда они настолько редкие, что порой их можно отмечать в календаре...
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