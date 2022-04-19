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    Экономика и санкции

    Не до экологии. Машины в России могут начать собирать по упрощенным требованиям

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    15 комментариев

    Минпромторг подтвердил, что автомобили в России могут начать собирать по упрощенным экологическим требованиям. Смягчения называют временными.

    Как пишет «Интерфакс» 19 апреля, проект решения о смягчении подготовлен Минпромторгом, в нем прописаны новые правила оценки соответствия требованиям. Предлагается разрешить производить машины экологического класса «Евро-0», при нынешних стандартах «Евро-5». Поводом стали санкции — Россия сейчас отрезана от систем управления двигателями, которые в числе прочего регулируют уровень выбросов.

    «В условиях санкционного давления со стороны недружественных государств эта мера поможет и производителям транспортных средств, и нашим покупателям. Решение расширит номенклатуру транспортных средств и позволит увеличить объем производимой техники, а у граждан будет большой выбор в том числе на более доступные автомобили», — сказано в документе Минпромторга, который передан в правительство.

    Выпускать неэкологичные машины предлагается минимум до февраля 2023 года, но может и дольше.

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    Комментарии (15)

    Dim22
    Права отменили , ТО отменили , по ОСАГО копеечные выплаты . Ура товарищи .
    07A
    И все по упрощенным требованиям!!!!
    266161435
    травить ядами и вредными выбросами русский мир у себя дома - это тоже входило в планы????????
    я поражаюсь нашему лидеру. если бы он озвучил свои планы перед выборами, не думаю, что за него вбросили столько галочек.
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