    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 2

    3 м/с, с-в

    769мм

    75%

    Подробнее
    usd79.03eur85.97
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Уроженца Керчи арестовали на семь суток за непреодолимое желание уехать на Украину

    3733
    1 комментарий

    Уроженец Керчи Валерий Григорец получил семь суток административного ареста за неповиновение законному требованию сотрудника полиции при «штурме» генконсульства Эстонии. Об этом 19 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Накануне утром Григорец попытался вломиться на территорию консульства без предварительной записи. Старший инспектор ОБ ОДП иностранных государств попытался его остановить и попросил показать паспорт. Мужчина ответил отказом, после чего был задержан. По словам полицейского, эстонский представитель передал ему не пускать Григорца.

    Сам Григорец признал вину и пояснил, что пришел в консульство, чтобы ему рассказали, как можно вернуться на Украину, которую он назвал своей родиной. По словам мужчины, он пытался пройти в калитку, когда с территории выходили другие люди, не понимал, почему его не пропускают, был возмущен.

    49-летний Григорец, по данным «Фонтанки», родился на Крымском полуострове, в городе Керчи. Зарегистрирован мужчина в селе Старый Ропск Брянской области, в нескольких километрах от украинской границы. Менее четырех лет назад Григорец был условно осужден в Петербурге за хранение наркотиков. Крымчанин настаивает на том, что 2 грамма травы ему подбросили полицейские. Судя по дальнейшим записям из суда, Григорцу заменили условный срок на колонию-поселение за то, что он не приходил отмечаться.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    07A
    Никто не подсказал Валерию, что через военкомат он быстрее попадет на родину. Ну все равно, спасибо сотрудникам консульства Эстонии, полицейским и суду за участие в его деле!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний