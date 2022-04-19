Уроженца Керчи арестовали на семь суток за непреодолимое желание уехать на Украину

Накануне утром Григорец попытался вломиться на территорию консульства без предварительной записи. Старший инспектор ОБ ОДП иностранных государств попытался его остановить и попросил показать паспорт. Мужчина ответил отказом, после чего был задержан. По словам полицейского, эстонский представитель передал ему не пускать Григорца.

Сам Григорец признал вину и пояснил, что пришел в консульство, чтобы ему рассказали, как можно вернуться на Украину, которую он назвал своей родиной. По словам мужчины, он пытался пройти в калитку, когда с территории выходили другие люди, не понимал, почему его не пропускают, был возмущен.



49-летний Григорец, по данным «Фонтанки», родился на Крымском полуострове, в городе Керчи. Зарегистрирован мужчина в селе Старый Ропск Брянской области, в нескольких километрах от украинской границы. Менее четырех лет назад Григорец был условно осужден в Петербурге за хранение наркотиков. Крымчанин настаивает на том, что 2 грамма травы ему подбросили полицейские. Судя по дальнейшим записям из суда, Григорцу заменили условный срок на колонию-поселение за то, что он не приходил отмечаться.

