    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 2

    3 м/с, с-в

    769мм

    75%

    Подробнее
    usd79.03eur85.97
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    ВЦИОМ: Большинство россиян считают нацизм на Украине реальностью и видят в этом угрозу

    1011

    ВЦИОМ узнал мнение россиян о ситуации с нацизмом на Украине. Результаты исследования опубликованы 19 апреля на сайте центра.

    Согласно данным опроса, 88% респондентов считают, что на Украине есть организации, которые исповедуют идеологию нацизма. Не согласны с этим 4%, а еще 8% затруднились ответить.

    76% участников исследования ответили «да» на вопрос, представляют ли такие формирования угрозу для России и ее граждан. Еще 14% не видят в них опасности. Остальные решили сохранить свое мнение в тайне.

    Кроме того, 70% россиян заявили, что украинские власти скорее поддерживают нацистские организации. 8% с этим не согласились, а 14% считают, что в Киеве эти формирования не замечают.

    Почти половина (45%) опрошенных уверены, что одним из результатов спецоперации России станет суд над украинскими нацистами. Также среди возможных итогов боевых действий россияне называют отказ Украины от вступления в НАТО и ее нейтральный статус, признание Киевом независимости ДНР и ЛНР, закрепление безъядерного статуса Украины и введение уголовной ответственности за пропаганду нацизма в этой стране.

    Инициативный всероссийский опрос проходил 18 апреля, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Новости компаний