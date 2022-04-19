ВЦИОМ: Большинство россиян считают нацизм на Украине реальностью и видят в этом угрозу

ВЦИОМ узнал мнение россиян о ситуации с нацизмом на Украине. Результаты исследования опубликованы 19 апреля на сайте центра.



Согласно данным опроса, 88% респондентов считают, что на Украине есть организации, которые исповедуют идеологию нацизма. Не согласны с этим 4%, а еще 8% затруднились ответить.



76% участников исследования ответили «да» на вопрос, представляют ли такие формирования угрозу для России и ее граждан. Еще 14% не видят в них опасности. Остальные решили сохранить свое мнение в тайне.

