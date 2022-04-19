ВЦИОМ: Большинство россиян считают нацизм на Украине реальностью и видят в этом угрозу

ВЦИОМ узнал мнение россиян о ситуации с нацизмом на Украине. Результаты исследования опубликованы 19 апреля на сайте центра.
Согласно данным опроса, 88% респондентов считают, что на Украине есть организации, которые исповедуют идеологию нацизма. Не согласны с этим 4%, а еще 8% затруднились ответить.
76% участников исследования ответили «да» на вопрос, представляют ли такие формирования угрозу для России и ее граждан. Еще 14% не видят в них опасности. Остальные решили сохранить свое мнение в тайне.
Кроме того, 70% россиян заявили, что украинские власти скорее поддерживают нацистские организации. 8% с этим не согласились, а 14% считают, что в Киеве эти формирования не замечают.
Почти половина (45%) опрошенных уверены, что одним из результатов спецоперации России станет суд над украинскими нацистами. Также среди возможных итогов боевых действий россияне называют отказ Украины от вступления в НАТО и ее нейтральный статус, признание Киевом независимости ДНР и ЛНР, закрепление безъядерного статуса Украины и введение уголовной ответственности за пропаганду нацизма в этой стране.