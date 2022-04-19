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    Фруктовый рай на петербургском складе обойдется в копеечку. Хозяин 100 тонн «даров Востока» кое-что забыл, а теперь «ничего и нет»

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    4 комментария

    Почти тысячу центнеров сухофруктов, орехов и приправ обнаружили в Калининском районе Петербурга. Высокие стопки из коробок и многочисленные мешки хранили для сбыта в складском помещении без маркировки и дополнительной информации, предусмотренной законодательством РФ.

    Как сообщили 19 апреля в объединенной пресс-службе судов города, общая рыночная стоимость риса, изюма, абрикосов, чернослива, арахиса, ананасов, приправ, семечек и прочих найденных товаров составила 8,3 млн рублей. Их суммарный вес — 98,1 тонны.

    Предприимчивого гражданина признали виновным в преступлении по 4-й части статьи 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции в особо крупном размере без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством»).

    Сам мужчина заявил, что «больше так не будет, все изъяли, а больше ничего и нет». Пояснил, что материальное положение у него стало похуже, но штраф оплатить готов.

    В итоге Калининский райсуд Петербурга назначил ему наказание в виде штрафа в размере 400 000 рублей.

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    Комментарии (4)

    266305401
    кое-кто очень любит мед ...да винни
    Леонтий
    А что с товаром?Кто есть его будет?
    VKuser2851963
    есть такая статья ?
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