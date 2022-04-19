Упавшая болванка убила мужчину на Ижорском заводе

На территории Ижорского завода в Колпинском районе Петербурга скончался 34-летний мужчина. Во время работы на него упала заготовка.



По данным «Фонтанки», несчастный случай произошел накануне в 4:24 утра. Из-за полученных травм горожанин умер на месте.



На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

