    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 2

    3 м/с, с-в

    769мм

    75%

    Подробнее
    usd79.03eur85.97
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Упавшая болванка убила мужчину на Ижорском заводе

    3927
    обсудить

    На территории Ижорского завода в Колпинском районе Петербурга скончался 34-летний мужчина. Во время работы на него упала заготовка.

    По данным «Фонтанки», несчастный случай произошел накануне в 4:24 утра. Из-за полученных травм горожанин умер на месте.

    На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний