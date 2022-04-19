«Торнадо» посреди сибирского села попал на видео

Видео: «ЧП Канск»

Не самое сибирское атмосферное явление запечатлели на видео жители одного из сёл Красноярского края. Пыльный вихрь на фоне ясного неба производит впечатление.

Он пропылил по центру села Чечеул, сообщают 19 апреля в группе «ЧП Канск». Очевидцы засняли, как изогнутый вихревой рукав прошел по улице несколько метров, подняв тучу песка, затем постепенно истончился и исчез.

Пыльный вихрь образуется днём в малооблачную погоду у поверхности земли, когда она сильно прогревается солнечными лучами. Обычно он бывает 10–20 метров в высоту и существует от нескольких секунд до 1–2 минут. Вихрь проходит узкой полосой, поднимая с земли пыль, песок, камешки и мелкие предметы и порой, перенося их на значительные расстояния.