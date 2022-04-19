Вечер трудного дня. В Красногвардейском районе стояли трамваи «Чижики»

В Красногвардейском районе Петербурга вечером 19 апреля случился кратковременный транспортно-концессионный коллапс. Один вышедший из строя трамвай «Чижик» остановил движение остальных.
Как пояснили «Фонтанке» в комитете по транспорту, речь идет о вагоне 59-го маршрута, он встал рядом с домом № 2 по пр. Косыгина в 17:17. За ним выстроились другие. Эта трамвайная сеть не принадлежит городу, ее строила и эксплуатирует Транспортная концессионная компания, однако там что-то разъяснить не смогли. В 17:45 трамваи поехали.
Напомним, концессионная сеть «Чижик» обслуживается четырьмя маршрутами: № 8, 59, 63 и 64.