«Идея рабочая, но нереализуемая». Что бизнес Петербурга ответил на экономический манифест Дерипаски

Идея миллиардера о завершении эры госкапитализма, дешевых деньгах, снижении налогов, сокращении аппарата чиновников и силовиков нашла отклик в сердцах предпринимателей.



Фото: Андрей Самсонов/ТАСС Поделиться Поделиться





С программной речью о будущем российской экономики основатель «Русского алюминия» Олег Дерипаска выступил еще в минувшую пятницу в рамках Столыпинского клуба. Но дискуссии о том, что же это было — утопия, тонкий троллинг или проверка общественного мнения, из кулуаров форума переместились в соцсети. «Фонтанка» спросила петербургский бизнес о том, разделяют ли они идеалы НЭП 2.0.

Манифест Олега Дерипаски подробно изложила, к примеру, «Независимая газета». Главная мысль сводится к тому, что в условиях закрытия зарубежных рынков сбыта, закрытия доступа к международному рынку капитала и иностранному высокотехнологичному оборудованию у России есть два варианта. Первый — оставить все как есть и получить сокращение экономики на 30–40%, технологическое отставание и падение уровня жизни. Вторая — восстановить экономику за 4–5 лет и потом продолжить рост на 7–10% в год. Для этого бизнесмен предлагает:



Отказаться от модели госкапитализма. В частности, сократить госаппарат в два раза, силовой аппарат, не относящийся к вооруженным силам, — в три–пять раз. А также приватизировать активы госкомпаний и передать оставшиеся в управление пенсионным фондам. Создать условия для появления новых перерабатывающих производств (снижение ключевой ставки, построение развитого рынка облигаций). Перейти от накапливания госрезервов к стимулированию развития экономики. В частности, снизить ставку НДС до 15% (10% для совместных предприятий) и ввести необлагаемый минимум дохода при исчислении НДФЛ, давать субсидии на проекты экспорта и импортозамещения. Виталий Свидовский, совладелец сети «Теремок», поддерживает предложения по всем пунктам.

«Ни с одним пунктом нельзя поспорить. Действительно, нужно сокращать бюрократический аппарат в пять раз. Президент сказал сократить проверки, а кто проверки делает? Чиновники. Если они не будут делать проверки, [зачем] они нужны? Второй момент — налоги. Классика жанра — экономика растет, поднимайте налоги, экономика падает — снижайте налоги. Третье — доступность ресурсов на модернизацию. Модернизация требует колоссальных ресурсов. А ставка [ЦБ] 20% — это разнонаправленные движения. Я послушал выступление Мишустина, я послушал выступление Белоусова. Но я давно не слышал таких мудрых высказываний [как у Дерипаски]», — прокомментировал он.



Аркадий Скоров, руководитель СК «Дальпитерстрой», тоже считает идеи Олега Дерипаски здравыми.

«В деятельности по созданию добавленной стоимости должна быть мотивация. И государство должно эту мотивацию поощрять. Без этого бизнес не будет зарабатывать деньги и работать. С этой точки зрения, НДС действительно надо снижать. Он и другие налоги съедают все, и очень сложно работать. Мы увязли с ним, как в болоте. Чтобы двигаться вперед, надо снижать налоги», — рассуждает он.

В уменьшении госаппарата тоже есть экономический смысл. «Сокращение чиновников однозначно приведет к тому, что согласования будут идти быстрее, а может и вообще не надо будет что-то согласовывать. Во многом такое большое их количество и приводит к тому, что количество разнообразных согласований раздувается. Должны же чиновники как-то оправдывать свое существование, и мы по нескольку раз одно и то же разрешение получаем», — возмущается Аркадий Скоров.

Идея сокращения бюрократической нагрузки на бизнес нашла отклик и в сердце Александра Мышинского, совладельца продуктовой сети «Реалъ».



«Я всегда говорил, что соотношение проверяющих к работающим уже зашкаливает. Треть населения не производит никакого продукта, кроме отчетов. Что нужен НЭП 2.0, все понимают. Все то, что мы предлагали в последние два года, сдвинулось: веранды ресторанов — пожалуйста, отсрочку по проверкам — пожалуйста, отменить «Честный знак» и «Платон» — пожалуйста. Но неужели, чтобы пошли послабления, нужно начать специальную операцию. Все просят одного, чтобы чиновников и силовиков отправили в отпуск, чтобы они не мешали и не создавали лишних отчетов. Денег все равно мы не получим, если их начнут печатать, это просто разгонит инфляцию. Помогать умирающим компаниям тоже неправильно», — отметил он.

При этом предприниматель сомневается, что инициативы Олега Дерипаски удастся воплотить в жизнь. «Замечательная программа, с такой можно в премьер-министры. Только, видимо, придется вложить в государство свои деньги, а уволенных чиновников и силовиков устроить к себе подсобными рабочими. Если серьезно, то сложно оценивать высказывание. С одной стороны, идеи здравые, с другой — совершенно нереальные в нынешних условиях. Это ж сколько людей нужно лишить кормушки. Из госкапитализма выходить давно пора, но это утопия», — считает Александр Мышинский. Впрочем, предприниматель не исключил, что через Олега Дерипаску «пытаются донести какие-то идеи и получить реакцию населения».



Игорь Водопьянов, совладелец УК «Теорема», тоже разделяет взгляды олигарха, а вот властям и большей части населения страны они чужды, уверен он.

«Идея рабочая, но нереализуемая. Радикальное сокращение чиновников и силовиков, как вы себе представляете? Что они сами себя сократят — это же невозможно. Эти все люди живут на этом свете не ради развития экономики и не ради будущего. Они живут ради текущего хорошего существования. И 98% процентов населения никакого развития страны не надо. Они не мыслят в этих категориях. Дерипаска мыслит, я тоже. Когда будет совсем плохо, может, кто-то начнет чесать репу. Но я уверен, что настолько плохо здесь не будет и никто никакую репу чесать не будет, и сокращения чиновников и силовиков не будет. И развития у страны не будет. Ничего здесь не изменится в лучшую сторону. В худшую — гарантировано», — подчеркнул он.

Сергей Моренков, глава группы «Автополе», отмечает, что экономическая программа Дерипаски противоречит курсу, которым Россия шла в последние годы.



«У нас, как в китайском высказывании, кто говорит — тот не знает, кто знает — тот молчит. И почему-то все думают, что нужно развивать экономику, производить, зарабатывать, но, возможно, люди, принимающие решения, так не считают. И у них есть свой секретный план, про который нам не говорят. Да, вполне можно сделать такие выводы, иначе нельзя объяснить налоговую систему, банковскую, пенсионную, административную. Да вообще, вся система заточена на сдерживание развития в большинстве высокотехнологичных отраслей, развитие происходит только в добыче на экспорт первичных полезных ископаемых», — говорит он.

Чтобы сделать разворот на 180 градусов, нужна новая национальная идея и новые герои.

«Не могу сказать, что программу Дерипаски я поддерживаю, и не потому, что вижу в ней ошибки, совсем нет. Просто любая программа составляется под сформулированные цели, для страны это некая национальная идея. Поэтому у меня большой вопрос: где она? Где сформулированные ценности? Кто у нас национальные герои в бизнесе? С кого брать пример? Абрамович, Усманов, Фридман, Мордашов?» — задается вопросом Сергей Моренков.



Галина Бояркова, Денис Лебедев,

«Фонтанка.ру»

