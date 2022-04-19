Суд арестовал мать, выбросившую новорождённую дочь в мусоропровод в Москве

Бутырский районный суд Москвы избрал в отношении 42-летней жительницы столицы, обвиняемой в покушении на убийство своего новорождённого ребёнка, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 14 июня 2022 года. Об этом 19 апреля сообщили в московской городской прокуратуре.



«Фонтанка» писала, что выброшенного в мусоропровод младенца нашли 14 апреля в одном из жилых домов по Северному бульвару на северо-востоке Москвы. Новорождённая девочка была жива, её госпитализировали в одну из столичных больниц. Её мать, обвиняемую в совершении этого преступления, следователи вычислили в тот же день.

