Петербургский Политех будет сотрудничать с новой школой в Сертолово

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Сертоловская СОШ №3 подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщают в компании КВС, вуз будет ежегодно разрабатывать для школы специальную учебную программу, предоставлять методические материалы и проводить внеклассные занятия, экскурсии, вебинары и другие мероприятия. Кроме того, здесь запустят совместную программу с Инженерно-строительным институтом университета.



Сотрудничество школы с Политехом позволит старшеклассникам углубленно изучать технические предметы и посещать профильные секции. Кроме того, им помогут определиться с будущей профессией и подготовиться к поступлению в технические вузы.

