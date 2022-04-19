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    Петербургский Политех будет сотрудничать с новой школой в Сертолово

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    Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Сертоловская СОШ №3 подписали соглашение о сотрудничестве.

    Как сообщают в компании КВС, вуз будет ежегодно разрабатывать для школы специальную учебную программу, предоставлять методические материалы и проводить внеклассные занятия, экскурсии, вебинары и другие мероприятия. Кроме того, здесь запустят совместную программу с Инженерно-строительным институтом университета.

    Сотрудничество школы с Политехом позволит старшеклассникам углубленно изучать технические предметы и посещать профильные секции. Кроме того, им помогут определиться с будущей профессией и подготовиться к поступлению в технические вузы.

    — Такие форматы сотрудничества сейчас — одно из ключевых направлений работы со школьниками, — отметил директор Центра профориентации и довузовской подготовки Дмитрий Тихонов. — Наличие в школах современного оборудования, подготовленных педагогов дополнительного образования и совместных методических разработок позволяет развивать внеучебные программы инженерного образования и проектной деятельности.

    Школа в ЖК «Новое Сертолово» рассчитана на 825 учеников в 33 классах. Здание построили по федеральной программе «Стимул» и ввели в эксплуатацию в октябре 2021 года. В январе 2022 года школа уже приняла учеников.

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