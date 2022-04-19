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    «Удачная» охота. Черный «Ягуар» поймал маршрутку на Стачек

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    Легковой «хищник» намял бок автобусу в Кировском районе Петербурга днем 19 апреля. Участники «охоты» загородили две полосы рядом с зоной дорожных работ.

    У дома 9 по проспекту Стачек, возле перекрестка с улицей Швецова, легковой автомобиль Jaguar въехал в движущуюся маршрутку К-66 (по данным СПб ГКУ «Организатор перевозок», маршрут обслуживает ООО «Вест-сервис»), сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Евгений. Судя по фото, удар пришелся на правый бок автобуса в район передней двери и оставил заметную вмятину. У «Ягуара» неслабо повреждена передняя часть.

    О пострадавших не сообщается. По данным «Яндекс.Пробок», затора на Стачек сейчас не наблюдается. При этом авария произошла рядом с участком, где ведутся дорожные работы.

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