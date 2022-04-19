    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 9

    4 м/с, с-в

    768мм

    55%

    Подробнее
    usd79.45eur86.43
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    У петербургских ТРК требуют миллион долларов за информацию о бомбе. Привезти «выкуп» просят в Бугры

    1947
    3 комментария

    Торгово-развлекательные центры Петербурга днем 19 апреля получили письмо от «Артема». Он хочет миллион долларов и гарантии безопасности.

    Нелепую анонимку получили около двух часов дня «Галерея», «Питерленд» и еще несколько ТРК. Автор уверяет, что в зданиях центров заложена бомба без запаха, так что даже собака не найдет. И требует до вечера собрать миллион долларов и привезли к квартире дома на Воронцовском бульваре в Буграх. После этого нужно отправить сообщение на телефон, который зарегистрирован в Московской области. А затем дать сутки «Артему» и гарантии, чтобы он смог покинуть территорию России.

    По данным «Фонтанки», отсмеявшись, администрации ТРК сообщили о письме в полицию. Эвакуацию пока решили не проводить.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (3)

    Cashmare
    один доллар и миллион вертолетов
    alexadmin
    Где ж сейчас миллион наличных $ взять? Пусть бартером просят, состав угля, например.
    А13579
    Миллион долларов, вертолет и полторашку нефильтрованного…
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний