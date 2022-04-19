У петербургских ТРК требуют миллион долларов за информацию о бомбе. Привезти «выкуп» просят в Бугры

Торгово-развлекательные центры Петербурга днем 19 апреля получили письмо от «Артема». Он хочет миллион долларов и гарантии безопасности.
Нелепую анонимку получили около двух часов дня «Галерея», «Питерленд» и еще несколько ТРК. Автор уверяет, что в зданиях центров заложена бомба без запаха, так что даже собака не найдет. И требует до вечера собрать миллион долларов и привезли к квартире дома на Воронцовском бульваре в Буграх. После этого нужно отправить сообщение на телефон, который зарегистрирован в Московской области. А затем дать сутки «Артему» и гарантии, чтобы он смог покинуть территорию России.
По данным «Фонтанки», отсмеявшись, администрации ТРК сообщили о письме в полицию. Эвакуацию пока решили не проводить.