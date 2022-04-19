Летом 2022 года впервые с начала пандемии детские лагеря будут работать со 100-процентной загрузкой. 28 тысяч сертификатов уже выдано

На весь 2022 год для юных петербуржцев предусмотрено более 122 тысяч квот на организацию оздоровительного отдыха, что на 13 тысяч больше по сравнению с 2021 годом. Об этом 19 апреля рассказал заместитель председателя комитета по образованию Петербурга Андрей Борщевский в пресс-центре ТАСС. На финансирование летней оздоровительной кампании бюджетом Петербурга предусмотрено 2,5 млрд рублей.
Льготные путевки и сертификаты можно будет получить в 63 стационарных лагеря, которые находятся на территории Петербурга и Ленинградской области, в 52 — в южной климатической зоне, 29 из них — в Крыму. Еще 12 лагерей находятся на территории иных субъектов РФ.
На территории Петербурга откроется 12 стационарных лагерей и 155 лагерей городского типа на базе общеобразовательных школ. В этом году впервые с начала пандемии детским лагерям разрешено работать со 100-процентной загрузкой.
Чиновник Смольного отметил, что 102 тысячи путевок для детей будут оформлены с учетом оплаты частичной или полной стоимости, из них более 25 тысяч — для детей в трудной жизненной ситуации, более 8 тысяч — для детей-инвалидов с сопровождающими лицами.
Более 51 тысячи сертификатов на частичную компенсацию стоимости путевки планируется оформить для детей работающих граждан и детей из спортивных и творческих коллективов, причем срок действия сертификата продлен с 20 дней до 30 дней. В Петербурге уже выдано почти 28 тысяч таких сертификатов. В этом году стоимость сертификата составляет 20 998 рублей.
Путевки для детей в трудной жизненной ситуации оценены от 42 до 46 тысяч рублей, а для детей-инвалидов — от 44 до 49 тысяч рублей. С этого года можно подать заявление на получение сертификата не только в отделения МФЦ или ЦОО «Молодежный», но и через портал Госуслуг, если справка с работы родителя заверена цифровой подписью.