Работника автосервиса отправили в колонию за пьяный тест-драйв оставленного на ремонт Jeep в Красном Селе

Почти три года колонии получил житель Петербурга, который устроил пьяные покатушки на чужой машине. Для этого он угнал из автосервиса «Джип», который оставили ремонтировать.



Инцидент произошел ночью 24 декабря 2020 года. Между 02:30 и 02:45 подсудимый, находясь в помещении автосервиса на Кингисеппском шоссе, захотел прокатиться на Jeep Cherokee, принадлежащем коммерческой фирме, сообщает 19 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Он воспользовался находящимся при нем ключом, завел машину и проехал на ней от дома 55 до дома 53 по Кингисеппскому шоссе, где его остановили сотрудники ГИБДД. «Джип» был оставлен в автосервисе для ремонта, а подсудимый работал там неофициально. Кроме того, за руль «Чероки» мужчина сел в нетрезвом состоянии, хотя был оштрафован и лишен прав на 1,5 года за «пьяную» езду.