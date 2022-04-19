Работника автосервиса отправили в колонию за пьяный тест-драйв оставленного на ремонт Jeep в Красном Селе

Почти три года колонии получил житель Петербурга, который устроил пьяные покатушки на чужой машине. Для этого он угнал из автосервиса «Джип», который оставили ремонтировать.
Инцидент произошел ночью 24 декабря 2020 года. Между 02:30 и 02:45 подсудимый, находясь в помещении автосервиса на Кингисеппском шоссе, захотел прокатиться на Jeep Cherokee, принадлежащем коммерческой фирме, сообщает 19 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Он воспользовался находящимся при нем ключом, завел машину и проехал на ней от дома 55 до дома 53 по Кингисеппскому шоссе, где его остановили сотрудники ГИБДД. «Джип» был оставлен в автосервисе для ремонта, а подсудимый работал там неофициально. Кроме того, за руль «Чероки» мужчина сел в нетрезвом состоянии, хотя был оштрафован и лишен прав на 1,5 года за «пьяную» езду.
Суд установил, что мужчина ранее уже был судим, официально не работает, а по месту жительства «характеризуется неудовлетворительно». Красносельский районный суд Петербурга признал его виновным по ч. 1 ст. 166 (угон) и ст. 264.1 УК РФ (пьяное вождение лицом, ранее подвергнутым наказанию) и по совокупности с приговором от 2019 года приговорил к 2 годам и 10 месяцам в исправительной колонии общего режима с лишением прав на 2 года. Мужчину взяли под стражу прямо в зале суда.