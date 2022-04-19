Henkel прекратит работу в России

Германский производитель бытовой химии Henkel заявил о полном прекращении деятельности в РФ с сохранением заработной платы российским сотрудникам, говорится в сообщении на сайте компании 19 апреля.



«На фоне развития событий на Украине Henkel решил прекратить свою деятельность в России. В настоящее время готовится процесс исполнения. Henkel будет работать в тесном контакте со своими российскими командами над деталями прекращения бизнеса», — сказано в пресс-релизе.



«Нашим приоритетом остается сделать все возможное, чтобы поддержать наших коллег в Украине», — заявил Карстен Кнобель, генеральный директор компании. В то же время 2 500 сотрудников Henkel в России останутся в статусе трудоустроенных и продолжат получать зарплату. Ожидаемые финансовые последствия для компании в результате запланированного выхода с российского рынка пока не поддаются количественной оценке, отмечают в Henkel.

