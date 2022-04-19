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    Экономика и санкции

    Henkel прекратит работу в России

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    11 комментариев

    Германский производитель бытовой химии Henkel заявил о полном прекращении деятельности в РФ с сохранением заработной платы российским сотрудникам, говорится в сообщении на сайте компании 19 апреля.

    «На фоне развития событий на Украине Henkel решил прекратить свою деятельность в России. В настоящее время готовится процесс исполнения. Henkel будет работать в тесном контакте со своими российскими командами над деталями прекращения бизнеса», — сказано в пресс-релизе.

    «Нашим приоритетом остается сделать все возможное, чтобы поддержать наших коллег в Украине», — заявил Карстен Кнобель, генеральный директор компании. В то же время 2 500 сотрудников Henkel в России останутся в статусе трудоустроенных и продолжат получать зарплату. Ожидаемые финансовые последствия для компании в результате запланированного выхода с российского рынка пока не поддаются количественной оценке, отмечают в Henkel.

    Еще в 1993 году Henkel приобрел на закрытом инвестиционном конкурсе 39% акций химического завода «Эра» в городе Тосно в Ленинградской области, специализирующегося на выпуске синтетических моющих средств и клеев. В это производство немецкий концерн вложил $ 18 млн. В Ленинградской области в 2019 году открыли завод Henkel по производству сухих строительных смесей с общим объемом инвестиций в проект более € 10 млн, а в 2021 году компания вложила еще € 5 млн в расширение производства в Тосно. Прибыль российской дочерней компании ООО «Хенкель Рус» за 2021 год составила 95,137 млрд рублей.

    Ранее, 4 марта, Henkel остановила новые инвестиции в РФ, а также прекратила рекламные кампании в государственных медиа и всю спонсорскую активность. При этом концерн планировал продолжать поставки товаров для дома и личной гигиены на российский рынок.

    Henkel объединяет подразделения Adhesive Technologies (клеи и технологии), Laundry & Home Care (чистящие и моющие средства) и Beauty Care (косметика). В портфель брендов входят марки Persil, Bref, Pril, «Ласка», Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеи «Момент», Loctite.

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    Комментарии (11)

    263221761
    Сейчас крепостные будут успокаивать барина криками - Да не нужны нам их клеи и моющие. Мы мылом собачьим харю себе помоем! )))
    274620054
    Не слышал про них и не хочу. Когда начнут уходить те, кто действительно выпускал тут хоть какую-то продукцию - правильно, никогда. Всё это ширма и информационный шум.
    274667289
    Жаль... Пользовались на СТО замены стекол их герметиком и праймером Teroson. Сейчас придется клеить на китайский клей. Качество будет ниже, стекла будут отваливаться...
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