Henkel прекратит работу в России

Германский производитель бытовой химии Henkel заявил о полном прекращении деятельности в РФ с сохранением заработной платы российским сотрудникам, говорится в сообщении на сайте компании 19 апреля.
«На фоне развития событий на Украине Henkel решил прекратить свою деятельность в России. В настоящее время готовится процесс исполнения. Henkel будет работать в тесном контакте со своими российскими командами над деталями прекращения бизнеса», — сказано в пресс-релизе.
«Нашим приоритетом остается сделать все возможное, чтобы поддержать наших коллег в Украине», — заявил Карстен Кнобель, генеральный директор компании. В то же время 2 500 сотрудников Henkel в России останутся в статусе трудоустроенных и продолжат получать зарплату. Ожидаемые финансовые последствия для компании в результате запланированного выхода с российского рынка пока не поддаются количественной оценке, отмечают в Henkel.
Еще в 1993 году Henkel приобрел на закрытом инвестиционном конкурсе 39% акций химического завода «Эра» в городе Тосно в Ленинградской области, специализирующегося на выпуске синтетических моющих средств и клеев. В это производство немецкий концерн вложил $ 18 млн. В Ленинградской области в 2019 году открыли завод Henkel по производству сухих строительных смесей с общим объемом инвестиций в проект более € 10 млн, а в 2021 году компания вложила еще € 5 млн в расширение производства в Тосно. Прибыль российской дочерней компании ООО «Хенкель Рус» за 2021 год составила 95,137 млрд рублей.
Ранее, 4 марта, Henkel остановила новые инвестиции в РФ, а также прекратила рекламные кампании в государственных медиа и всю спонсорскую активность. При этом концерн планировал продолжать поставки товаров для дома и личной гигиены на российский рынок.
Henkel объединяет подразделения Adhesive Technologies (клеи и технологии), Laundry & Home Care (чистящие и моющие средства) и Beauty Care (косметика). В портфель брендов входят марки Persil, Bref, Pril, «Ласка», Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеи «Момент», Loctite.