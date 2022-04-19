Можно впарить все подряд. Как в высокий сезон шиномонтажки дурят клиентов

Эксперты рассказали «Фонтанке», как не дать себя обвести вокруг пальца на шиномонтаже и не стать жертвой никому не нужных, но дорогостоящих трюков ловкачей.



Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Поделиться Поделиться





Барабанная дробь капели позади, дворовые проезды очистились от снега — для автолюбителя это верный признак, что «ласточку» пора переобувать с зимней на летнюю резину. И вот машина уже переобута, зимняя резина уложена в багажник, и мастер просит побыстрее расплатиться: «Дорогой, очередь одного тебя ждет!» А на вас при виде квитанции к оплате напал столбняк: вместо ожидаемых полутора-двух тысяч сумма вспухла чуть ли не вдвое.

У вас диски погнуты

Бывает, что во время смены резины вам заявляют, что ваши литые диски погнуты. Процедура правки диска не так уж и растянута во времени, но к общему ценнику на «переобувку» накинет лишние тысячу-полторы. Но прежде чем послушно соглашаться с мастером, сосчитайте до 10 и подумайте.



— Если вы до этого замечали во время движения вибрацию на руле или стук, вероятнее всего, диск и правда погнут. Но тогда вы бы сразу приехали с этой проблемой в сервис. Проверить, действительно ли диск кривой, можно на балансировочном станке: во время движения кромка диска будет описывать «восьмерку». Ну и само погнутое место мастер вам показать должен, — учит Денис Шубин, председатель петербургского автоклуба «А24».

А вот если вас подозрительное биение ранее не беспокоило, от правки дисков можете смело отказываться — это разводка, уверен эксперт.

У вас трещина в соске

Резиновые ниппели для накачки шин могут изнашиваться значительно быстрее покрышки — они подвергаются агрессивному воздействию окружающей среды, трескаются.

— Бывает, что во время шиномонтажа вам мастер заявляет, что в «соске» трещина и надо бы его заменить, и, не дожидаясь ответа, вырывает прямо с «мясом». Охнуть не успеешь, как придется раскошелиться. Ниппель стоит рублей 50, на это и рассчитано — вряд ли вы будете скандалить из-за полтинника, скорее вздохнете и оплатите, даже если никакой трещины не было совсем, — рассказывают бывалые водители.



Давайте накачаем колеса азотом

Не менее популярно предложение закачать в колесо азот, якобы его молекулы тяжелее и больше кислорода, им сложнее улетучиться из покрышки, и колесо дольше держит давление.

— Чушь полная! Чистой воды разводка. Уже анекдотов на эту тему было очень много. Нет, ну можно, конечно, и накачать, но это ни на что не повлияет: атмосферный воздух на 78 процентов состоит из азота, и что азотом накачать, что воздухом — разницы никакой, — говорит председатель автоклуба «А24». — Надо вежливо ответить: «Спасибо, не надо», и улыбнуться.

Шампунь для колес: малиновый или с персиком?

Еще одна популярная история — переобутую резину вам предлагают вымыть.

— В горячий сезон можно впарить без разбора всё подряд. Вопрос: «Шампунем с каким вкусом вам вымыть колеса?» — в суете вы запросто можете пропустить мимо ушей. Но не всем мойка колес нужна, тем более с ароматами. Разве только вы храните резину дома на антресолях, — объясняет экс-владелец шиномонтажки Ринат.

Вам не нужны пакеты? Так мы уже все уложили



Еще из распространенных трюков — не спрашивая вас, колеса складывают в новые пакеты и, пока вы считаете ворон, успевают сложить в салон автомобиля. Расчет здесь на то, что вы не захотите ждать, пока резину достанут из машины, выпотрошат из мешков и сложат обратно. Вероятнее, клиент снова вздохнет и смирится с потерей 100–200 рублей за ненужные мешки.

— Покупку мешков, если они не прилагаются бесплатно, оговорите заранее. Если вы считаете, что вас обманывают, вежливо стойте на своем: «Нет, пакеты я не заказывал, заберите». Тут вопрос вашей принципиальности, — говорит Денис Шубин.

Мухи и котлеты — отдельно

Часто автовладельцы сталкиваются с тем, что буквально за все телодвижения и вздохи мастера во время колдовства над резиной клиента заставляют заплатить. Например, некоторые шиномонтажки берут деньги за использование балансировочных грузов, — рассказывают автолюбители.

Шиномонтаж — это комплексная услуга, говорят эксперты, и считать стоимость каждого чиха — это не «по фэншую».

— Услуга включает все расходные материалы: мыло, герметик, грузики для балансировки, а по акции и пакеты для упаковки старых колес. Можно сказать, что все включено, за исключением вентилей, но их замена нужна нечасто, — говорит Михаил Петров, директор СТО франчайзинговой сети «ЕвроАвто».



Отмазывайте обратно

Когда вы не вникаете, за что платите, получается как в анекдоте. Вы у зубного с открытым ртом сидите, и вас спрашивают: вам пломбу какую — за 45, 55 или 65, чтоб не отвалилась? Надо просто в самом начале оговаривать сумму и весь объем работ — со снятием, постановкой, балансировкой, советует эксперт.

— И на эту цену ориентируйтесь. Как правило, на видном месте должен висеть официальный прайс-лист, мастер должен туда глубокомысленно посмотреть, спросить, какой у вас радиус колес, какой тип кузова, и назвать вам какую-то сумму. Проследите, чтобы она бралась не из головы. И если итоговая сумма вдруг стала выше, потому что вам чем-то там помазали, требуйте: «Отмазывайте обратно, ребята, я по оговоренной цене заплачу», — советует председатель автоклуба «А24».

Вернуть после оплаты то, что вы считаете переплатой, говорит Денис, невозможно: заплатили — значит, со всем согласны.

— Герметизация колёс так вообще популярная история: впаривают ее всем, надо это или нет. На самом деле герметик колёса нужен, только если диск ржавый или с дефектами или край шины порван, — объясняют специалисты.



Обязательные упражнения

О том, какие манипуляции на шиномонтажке обязательно входят в сезонную переобувку шин, а что из предложений мастера — вольная и ни к чему вас не обязывающая импровизация, «Фонтанке» рассказал Михаил Петров, директор СТО франчайзинговой сети «ЕвроАвто».

— Если покрышки не новые, то в первую очередь нужен осмотр на пригодность. Не должно быть шишек и потертостей. Колеса в сборе дальше пройдут очистку и проверку на дисбаланс. Даже если колеса были сбалансированы, то клиент уже отъездил сезон, и резина изнашивается. Это приводит к дисбалансу и деформации. При необходимости производим балансировку и устанавливаем — это быстрее, чем шиномонтаж, — рассказывает Михаил Петров.

Если меняют резину, то сначала снимают зимнюю и проверяют диск на предмет вмятин и сколов. Если все хорошо, то смазывают поверхность специальным монтажным мылом, при необходимости используют бортовой герметик для лучшего прилегания. Дальше производят монтаж, накачивают колесо до нужного давления и с шиномонтажного станка отправляют на балансировочный. После балансировки производят установку на автомобиль. Еще рекомендуется проверить угол установки колес и при необходимости скорректировать его, потому что в процессе эксплуатации он может меняться. Так вы обезопасите себя от ненужных трат в будущем.



Есть еще одна важная манипуляция, которую проводят далеко не все мастера, а автовладельцы не задумываются и потому не требуют, говорит Петров.

— Не все проверяют износ и состояние покрышек. При этом слепая замена может быть опасна. Колеса — элемент сцепления авто с дорогой и залог безопасного вождения. Даже поломка двигателя не так критична: автомобиль просто остановится. Многие недооценивают важность колес в безопасной поездке, потому что они кажутся примитивным механизмом. Но это опасное заблуждение, — рассказывает эксперт.

Я переплатил, верните деньги

Если возникла спорная ситуация с мастером, например клиент считает, что его надули, не надо держать обиду в себе.

— Клиент может обратиться к администратору или управляющему СТО, оставить претензию любым удобным способом: в мессенджерах, по телефону отдела контроля качества. Как правило, такие вопросы решаются оперативно, — говорит Михаил Петров.

После шиномонтажки отвалилось колесо. Что делать?

Если после обслуживания с вами произошло нечто подобное, ни в коем случае сами не прикручивайте: вызывайте независимого эксперта (комиссара), который все зафиксирует. Если у вас нет каско, вызывать ГИБДД, чтобы фиксировать это ДТП, бессмысленно.

— С заключением, чеком и наряд-заказом, где вы расписываетесь за выполненные работы, идите в шиномонтаж и предъявляйте претензию с указанием суммы причиненного ущерба. Шиномонтажники, как правило, боятся таких ситуаций и вряд ли будут спорить. Не потому, что они специально это делают. А потому что, когда в сезон идет такой большой объем работы — давай-давай, быстрей-быстрей, — они действительно что-то могут забыть, — говорит Денис Шубин.

Если чек не взял, потерял или выкинул, тут вам только юристы в помощь, говорит эксперт. Ну и камеры внутреннего наблюдения — скорее всего, вы попали в объектив, так что смело требуйте запись, но шансов доказать свою правоту без чека и накладной на порядок меньше.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»