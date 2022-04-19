Хуже уже не будет. Смольный оценил будущее туристической отрасли Петербурга

Туристическая отрасль в Петербурге в ближайшее время не восстановится до уровня 2019 года. Такое мнение высказал в ходе заседания городского правительства 19 апреля глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик.



По его словам, обороты отраслей торговли и общественного питания превысили показатели 2019 года, но в туризме этого не произошло. «Тот спад туризма, который мы наблюдали на протяжении последних двух лет, максимум негатива сделал, я не вижу, что еще», — сказал Соловейчик.



По мнению главы комитета, благодаря федеральным и региональным мерам поддержки сектор будет расти. «Но, видимо, в ближайшие годы не восстановится до уровня 2019 года. Но все самые сложные трансформационные процессы в этой отрасли уже прошли», — заключил он.

