Названа стоимость пасхального стола в 2022 году

Пасхальные угощения обойдутся россиянам в этом году примерно в 981 рубль, поделились с «Фонтанкой» 19 апреля эксперты.

Аналитики сервиса доставки «СберМаркет» подсчитали, что для жителей Санкт-Петербурга яйца обойдутся в 90 рублей, пасхальный кулич — 320 рублей, набор для окрашивания яиц — 99 рублей, свечи (4 штуки) — 138 рублей.



Среднестатистические цены по России на пасхальные продукты примерно такие же. При этом средняя стоимость угощений для праздничного стола осталась на уровне прошлого года: в 2021 году россияне могли потратить на Пасху около 1 000 рублей.



Также аналитики отметили, что всё больше покупателей предпочитают готовить куличи сами, а не приобретать уже готовые в магазине. Об этом говорит рост продаж ингредиентов: спрос на муку, дрожжи и изюм вырос примерно в 3 раза, на сахарную пудру — в 5 раз, а на цукаты — в 10.

