    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 10

    4 м/с, с-в

    769мм

    54%

    Подробнее
    usd79.45eur86.43
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Названа стоимость пасхального стола в 2022 году

    1042
    3 комментария

    Пасхальные угощения обойдутся россиянам в этом году примерно в 981 рубль, поделились с «Фонтанкой» 19 апреля эксперты.

    Аналитики сервиса доставки «СберМаркет» подсчитали, что для жителей Санкт-Петербурга яйца обойдутся в 90 рублей, пасхальный кулич — 320 рублей, набор для окрашивания яиц — 99 рублей, свечи (4 штуки) — 138 рублей.

    Среднестатистические цены по России на пасхальные продукты примерно такие же. При этом средняя стоимость угощений для праздничного стола осталась на уровне прошлого года: в 2021 году россияне могли потратить на Пасху около 1 000 рублей.

    Также аналитики отметили, что всё больше покупателей предпочитают готовить куличи сами, а не приобретать уже готовые в магазине. Об этом говорит рост продаж ингредиентов: спрос на муку, дрожжи и изюм вырос примерно в 3 раза, на сахарную пудру — в 5 раз, а на цукаты — в 10.

    В 2022 году Пасха празднуется 24 апреля.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (3)

    261844081
    Григорий Богослов: «С ними и я (о если бы иметь мне и голос достойный ангельской песни, и оглашающий концы мира!) вещаю вам так: Пасха! Господня Пасха! и ещё скажу в честь Троицы: Пасха! Она у нас праздников праздник и торжество торжеств; столько превосходит все торжества, не только человеческие и земные, но даже Христовы и для Христа совершаемые, сколько солнце превосходит звёзды. …ныне празднуем самое воскресение, не ожидаемое ещё, но уже совершившееся и примиряющее собою весь мир.

    У меня вопрос, Лавров по его недавним заявлениям является христианином?
    (Фонтанка, я про официальные заявления Лаврова)
    261844081
    А имеем ли мы право праздновать Пасху?
    Штиль
    Не знаю, где вы такой ценник на свечи увидели?!
    Минимум 50 р за свечку.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний