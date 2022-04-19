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    Лавров: Россия не собирается менять режим на Украине

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    30 комментариев

    Россия не имеет намерений по смене режима на Украине, украинцы должны самостоятельно решить, как им дальше жить. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу India today, передает 19 апреля ТАСС.

    «Мы не собираемся менять режим на Украине, мы говорили об этом многократно. Мы хотим, чтобы украинцы сами решали, как они хотят жить дальше. Мы хотим, чтобы у людей была свобода выбора», — сказал Лавров.

    Утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а боевые действия связаны с денацификацией и демилитаризацией страны. О происходящем в России и мире читайте в онлайн-хронике «Фонтанки».

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    Комментарии (30)

    266186220
    Лавров напоминает Риббентропа, такой же насквозь безумный и лживый.....
    274580688
    А Мариуполь расчистили - чтобы избирательные участки на его месте построить?
    X-кот
    От автора : "Мы и на Украину не нападали". Всё, что надо знать о любых словах официальных лиц и средств массовой пропаганды.
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