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    Двое подростков пострадали под колесами машин в Петербурге за день

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    4 комментария

    За минувшие сутки, 18 апреля, в Петербурге и Ленинградской области произошло 382 ДТП, в которых пострадали десять человек. Среди пострадавших двое детей, и оба они получили травмы, угодив под колеса автомобилей в разных районах Петербурга.

    Первый наезд произошел утром в Приморском районе. Около 8:50 у дома 34 по Малой Десятинной улице 36-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander сбил вне зоны пешеходного перехода 11-летнего мальчика, переходившего дорогу. Ребенок получил сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб плеча и был госпитализирован в состоянии средней тяжести, стало известно «Фонтанке» 19 апреля. Водителя за 2021–2022 годы 16 раз штрафовали за превышение скорости.

    Затем в половине восьмого часа вечера у дома 2 по Клочкову переулку в Невском районе 72-летний пенсионер на LADA Kalina, повернувший с улицы Коллонтай налево в переулок по зеленой стрелке, сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет. Девочка тоже получила сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму, а также гематому на затылке и ушибы. В состоянии средней тяжести ее доставили в больницу. Водитель с 2021 года за нарушения ПДД не привлекался.

    Всего, по данным УГИБДД, за сутки в Петербурге произошло 320 ДТП, шесть из которых были с пострадавшими. Травмы в них получили семь человек, включая двоих детей. Погибших в городе не было. В Ленобласти зафиксировали 62 аварии, в том числе три серьезные. В них получили травмы трое взрослых и еще один погиб.

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    Смертельная авария произошла в 11:55 на 132-м километре автодороги Петербург — Ручьи в Кингисеппском районе. 33-летний петербуржец, двигаясь на автомобиле Datsun on-DO со стороны деревни Вистино в направлении Соснового Бора, по неустановленной причине съехал на правую обочину, после чего не справился с управлением, машину вынесло на «встречку» и в кювет, где она врезалась в дерево. В результате 27-летний пассажир машины погиб на месте, а водителя госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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    Фото: Управление ГИБДД по г.СПб и ЛО

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    Комментарии (4)

    Slava_Rossii
    Почему полиция не штрафует родителей, которые не учат детей правильно переходить улицы? Где активная работа ГИБДД со школами, по обучению детей ПДД?
    А13579
    Взрослые идиоты, переходя дорогу как попало, не задумываются, что с них берут пример дети. Задумываться просто нечем…
    Alex000
    Да, сезон открыт.
    Бегающие толпами на красный пешеходы, велосамокатчики посередине многополосных дорог, лезущие под авто, и т.д., и т.п.
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