Двое подростков пострадали под колесами машин в Петербурге за день

За минувшие сутки, 18 апреля, в Петербурге и Ленинградской области произошло 382 ДТП, в которых пострадали десять человек. Среди пострадавших двое детей, и оба они получили травмы, угодив под колеса автомобилей в разных районах Петербурга.

Первый наезд произошел утром в Приморском районе. Около 8:50 у дома 34 по Малой Десятинной улице 36-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander сбил вне зоны пешеходного перехода 11-летнего мальчика, переходившего дорогу. Ребенок получил сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб плеча и был госпитализирован в состоянии средней тяжести, стало известно «Фонтанке» 19 апреля. Водителя за 2021–2022 годы 16 раз штрафовали за превышение скорости.

Затем в половине восьмого часа вечера у дома 2 по Клочкову переулку в Невском районе 72-летний пенсионер на LADA Kalina, повернувший с улицы Коллонтай налево в переулок по зеленой стрелке, сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет. Девочка тоже получила сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму, а также гематому на затылке и ушибы. В состоянии средней тяжести ее доставили в больницу. Водитель с 2021 года за нарушения ПДД не привлекался. Всего, по данным УГИБДД, за сутки в Петербурге произошло 320 ДТП, шесть из которых были с пострадавшими. Травмы в них получили семь человек, включая двоих детей. Погибших в городе не было. В Ленобласти зафиксировали 62 аварии, в том числе три серьезные. В них получили травмы трое взрослых и еще один погиб.