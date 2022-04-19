В бананах из Эквадора, которые приплыли в Петербург на судне из Бельгии, нашли 40 килограммов порошка

Сотрудники Балтийской таможни совместно с ФСБ РФ нашли брикеты с наркотиками в грузе бананов, который прибыл в Петербург на судне из Бельгии.
Как сообщает 19 апреля пресс-служба Балтийской таможни, наркотик обнаружили во время проверки шести рефрижераторных контейнеров, прибывших на таможенный пост «Лесной порт». Экзотические плоды должны были увезти в сеть супермаркетов в Петербурге. Но в них нашли неучтенные 40 килограммов наркопорошка. Стоимость партии на черном рынке оценивается в сумму больше 600 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотиков в особо крупном размере».