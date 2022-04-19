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    В бананах из Эквадора, которые приплыли в Петербург на судне из Бельгии, нашли 40 килограммов порошка

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    9 комментариев

    Сотрудники Балтийской таможни совместно с ФСБ РФ нашли брикеты с наркотиками в грузе бананов, который прибыл в Петербург на судне из Бельгии.

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    Как сообщает 19 апреля пресс-служба Балтийской таможни, наркотик обнаружили во время проверки шести рефрижераторных контейнеров, прибывших на таможенный пост «Лесной порт». Экзотические плоды должны были увезти в сеть супермаркетов в Петербурге. Но в них нашли неучтенные 40 килограммов наркопорошка. Стоимость партии на черном рынке оценивается в сумму больше 600 млн рублей.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотиков в особо крупном размере».

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    Комментарии (9)

    ABfree
    Срочно в кремль, МИД и прочей путенской шушере передать, а то у них постоянная ломка из-за не постоянных поставок
    274652196
    "в них нашли неучтенные 40 килограммов наркопорошка" - недоработка. Нужно учитывать весь порошок
    07A
    Известный комик, владеющий необычной техникой игры на рояле, загрустил. Извините если обидел президентов, клоунов, наркоманов, музыкантов и жителей одной из соседних стран. Это я по доброму пошутил!
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