Два взрыва в Кабуле. С 25 апреля открывается авиасообщение между столицами РФ и Афганистана

В столице Афганистана утром 19 апреля прогремели два взрыва. Об этом со ссылкой на агентство Aamaj News информирует «Интерфакс».



«Источники сообщили о взрыве в школе «Мумтаз» в районе Кала-и-Нау шестого округа безопасности Кабула. Природа взрыва пока не установлена. Второй взрыв произошел возле школы «Абдул Рахим Шахид» в западной части Кабула», — говорится в публикации агентства.



Обе школы находятся сравнительно далеко от российского посольства в Кабуле. Например, школа «Абдул Рахим Шахид» расположена в 8 километрах к западу от дипмиссии Москвы.

