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    Два взрыва в Кабуле. С 25 апреля открывается авиасообщение между столицами РФ и Афганистана

    1794
    3 комментария

    В столице Афганистана утром 19 апреля прогремели два взрыва. Об этом со ссылкой на агентство Aamaj News информирует «Интерфакс».

    «Источники сообщили о взрыве в школе «Мумтаз» в районе Кала-и-Нау шестого округа безопасности Кабула. Природа взрыва пока не установлена. Второй взрыв произошел возле школы «Абдул Рахим Шахид» в западной части Кабула», — говорится в публикации агентства.

    Обе школы находятся сравнительно далеко от российского посольства в Кабуле. Например, школа «Абдул Рахим Шахид» расположена в 8 километрах к западу от дипмиссии Москвы.

    Жертвами взрывов стали по меньшей 25 человек, один из взрывов произошёл в результате применения ручной гранаты, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Pajhwok. Однако, как сообщает местная пресса, сторонники талибов* («Талибан» — запрещённая в РФ террористическая организация) не позволяют журналистам освещать последствия инцидентов.

    «Они вырывают камеры из рук корреспондентов, не подпускают представителей СМИ близко к местам происшествия», — отмечает российское государственное агентство.

    На этом фоне стало известно, что с 25 апреля начинается регулярное пассажирское авиасообщение между Кабулом и Москвой. Об этом сообщил национальный авиаперевозчик Афганистана Ariana Afghan Airlines.

    Фото: flyariana.com
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    Информацию подтвердил представитель политофиса талибов* Альханафи Вардак, сообщает Sputnik Таджикистан в своем Telegram-канале. Ранее «Талибан»* заявил, что аэропорт Кабула полностью готов к внутренним и международным рейсам.

    * «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

    Фото: flyariana.com

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    Комментарии (3)

    VKuser49193372
    Скоро признают милых талибов
    PROM
    хороший отдых, яркие впечатления
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