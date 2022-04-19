ДТП с грузовиками собирают пробки на выезде из Красного Села и ЗСД

Движение транспорта в Петербурге утром 19 апреля затрудняют аварии с грузовиками.
Массовое ДТП на Красносельском шоссе перед Аннинским шоссе полностью перекрыло проезд в сторону Петербурга из Красного Села, удаётся протискиваться по встречной полосе, сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» очевидцы. По их словам, столкнулись два самосвала и две легковые машины.
На набережной Макарова не разъехались самосвал и легковушка. «Я свидетель, — рассказывает подписчица «ДТП и ЧП» Катя. — Грузовик в легковушку перестроился, протащил, и она улетела в отбойник». Копится пробка, затор наблюдается и на ЗСД.
В целом в Петербурге обычные для этого времени суток 6 баллов. «Яндекс» зафиксировал уже две необычные пробки:
- 8:00 — внутренняя сторона КАД от Шафировского проспекта до реки Оккервиль, В пробке на 10,8 км можно потерять 39 минут против обычных 8 минут.
- 8:33 — Колтушское шоссе от газопровода до посёлка Разметелево. В пробке на 6,5 км можно потерять 48 минут против обычных 18.