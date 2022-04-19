У многоэтажки в Колпино нашли тело подростка

Под окнами шестнадцатиэтажного дома в Колпино обнаружили тело 15-летнего школьника. Следы его пребывания нашли на общедомовом балконе 14-го этажа.
Тело школьника нашли накануне около четырех часов дня на Тверской улице, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 апреля. Погибший учился в 7 классе коррекционной школы, его 42-летний отчим — начальник склада компании, производящей стройматериалы, а мать работает кассиром. 18 апреля у нее был день рождения, ей исполнилось 36 лет.
На учетах семья мальчика не состоит.
С места происшествия сотрудники следственного комитета и полиции изъяли его телефон, а также бутылку с остатками «вещества темного цвета».