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    У многоэтажки в Колпино нашли тело подростка

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    7 комментариев

    Под окнами шестнадцатиэтажного дома в Колпино обнаружили тело 15-летнего школьника. Следы его пребывания нашли на общедомовом балконе 14-го этажа.

    Тело школьника нашли накануне около четырех часов дня на Тверской улице, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 апреля. Погибший учился в 7 классе коррекционной школы, его 42-летний отчим — начальник склада компании, производящей стройматериалы, а мать работает кассиром. 18 апреля у нее был день рождения, ей исполнилось 36 лет.

    На учетах семья мальчика не состоит.

    С места происшествия сотрудники следственного комитета и полиции изъяли его телефон, а также бутылку с остатками «вещества темного цвета».

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    Комментарии (7)

    фру
    мне интересно, какой смысл вложил Фонтан в повествование о дате рождения и возрасте матери погибшего?
    AndrewBarsik
    Те, ради кого только и стоит жить, уходят навсегда, не попрощавшись. Им никто не захотел или не смог доказать, что имеет смысл оставаться в этом безумном мире.
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